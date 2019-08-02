【逃犯條例】報攤紮根旺角30年　不怕示威波及　報販：唔會搞舖頭

由佔領運動開始，旺角數次成為示威場地，佔旺、旺角騷亂和今年7月7日九龍遊行，時常看到警民衝突的畫面，而明日（3日）旺角將再有集會，反對修訂逃犯條例。一檔屹立旺角逾30年的報攤，見證幾場運動，事頭婆卻毫不擔心舖頭會遭波及，又認為示威者懂得自制。 攝影：廖俊升

30年報攤歷佔旺騷亂 不擔心示威波及商戶

信記報攤屹立於旺角地鐵站E2出口超過30年。經歷佔領和旺角騷亂等示威，他們都照常開檔。周六旺角再有反修例集會，他們選擇休息，但事頭婆直言此決定與遊行無關，「本身都定咗會休息，都唔關遊行事，我覺得佢哋都唔會走到過嚟嘅。」

早在2014年佔領運動的後期，旺角已經常常發生街頭警民衝突，但在事頭婆眼中，佔旺者是十分和平、好相處，衝突也不是時常發生。「佔領嗰時啲人坐晒喺出面，佢哋會嚟幫襯買水，𠵱家反而冇生意，連水都賣唔出。」事頭婆說。如今示威愈演愈烈，時常引發警民間的街頭巷戰，即使橡膠子彈雨傘橫飛，她仍然不擔心會波及到舖頭，並且認為香港人懂得自制，「我覺得冇嘢，咁多次示威都搞唔到舖頭。」

信記報攤屹立於旺角超過30年

見旺角變遷 殺街反令旺角更舒服

「我可以話見證住旺角由以前好興旺，變到𠵱家衰落！」事頭婆說，這幾年旺角可說是歷盡變幻，不單是突然變成示威陣地，商店轉型也十分明顯。她補充，舊日的旺角，並非如現在一樣滿街金舖、藥房和化妝品店，「以前旺角咩都有得賣，藥房得一、兩間，銀行中心都係淨係得銀行，對面幢嘢（友誠商業中心）都未有。」她說，這幾個月山東街新設的班馬線也令人流分散，少了很多人經過他們的報攤，生意也愈來愈少。

而這一、兩年，最大的變化莫過於旺角行人專用區「殺街」。從前旺角行人專用區可說是「歌舞昇平」，街上的自由表演者吸引了人流，但批評製造大量噪音。事頭婆就笑說，行人專用區的所謂人流，對他們的生意毫無幫助，反而覺得殺街之後清靜舒服，「啲人夜晚唱歌聽歌都唔會幫襯我哋，反而嗰時冇生意，但真係好嘈！」

對於未殺街前的旺角，事頭婆表示「啲人夜晚唱歌聽歌都唔會幫襯我哋，反而嗰時冇生意，但真係好嘈！」

風吹雨打 日曬雨淋

「八個字形容我哋呢行，風吹雨打，日曬雨淋！」室外報攤要面對的問題與商場舖截然不同，事頭婆說，去年颱風山竹襲港時，強風將他們攤檔的頂部整個吹走，「真係冇瓦遮頭！」而日前颱風韋帕來襲時，他們甚至沒有休息，「唔係好犀利就唔休息啦！」

30年來，信記都是24小時營業，事頭婆與家人輪流開檔，她坦言，雖然只需付牌費不用交租，但貨品成本高回報低，因此這盤生意既辛苦又難做。事頭婆解釋，今天報業息微，人們開始上網閱讀新聞，「冇生意，喺度恰眼瞓，你見企喺度咁耐都係賣得一份報紙......」事頭婆又說，近幾年香港人的消費力疲弱，尤其是這三個月舖頭更加清靜，令他們相當難捱，「辛苦都要做，邊度做嘢都辛苦㗎啦，見步行步囉。」