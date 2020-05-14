郭卓堅不滿被申請破產求覆核　指林鄭曾承諾不向貧苦人家索訟費

有「長洲覆核王」之稱的郭卓堅，在數宗司法覆核案中敗訴兼被判要支付訟費。他被指拖欠訟費和利息逾150萬元，上周遭律政司入稟申請破產。惟郭卓堅指，特首林鄭月娥兩年前曾在立法會承諾，不會向貧苦人家索取訟費，再申請司法覆核，要求法庭頒令林鄭月娥和律政司司長鄭若驊違反承諾和 《基本法》。

申請人為郭卓堅，答辯人為特首林鄭月娥和律政司司長鄭若驊。

郭指，特首林鄭月娥曾於2018年出席立法會答問環節時，被問及內地女子唐琳玲在法庭偷拍，但未有付訟費就被遣返，以及其他人士欠政府費用。而林鄭當時回應指考慮追數時，會否為某部份人士帶來困難。

他又指，根據 《基本法》賦予向行政機構提出訴訟的權利，而提出多宗司法覆核。惟政府竟利用破產令，迫他破產。

郭稱疑得罪了林鄭的太上皇

郭又質疑，因他得罪了林鄭的「太上皇」、中聯辦主任駱惠寧，林鄭才向他追討訟費。郭指不會付款，又指破產也沒有所謂，他家中也只有「臭襪爛衫」。

郭因為提出多宗司法覆核案敗訴，並被判須支付訟費，包括鉛水事件司法覆核案、前特首梁振英宣誓就職時讀漏「香港」的案件，以及郭指兩個警察協會發起「特別會員大會」撐七警，及未有申請不反對通知書而提出司法覆核的案件等。

案件編號：HCAL899/2020