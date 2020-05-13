郭卓堅指駱惠寧言論違《基本法》求覆核　官指無權審理拒處理

中聯辦早前發聲明，譴責主持立法會內會會議的郭榮鏗「拉布」。「長洲覆核王」郭卓堅為此申請司法覆核，要求法庭頒令中聯辦是中央政府駐港部門，並阻止中聯辦主任駱惠寧發表違反《基本法》第22條的言論。高等法院今(13日)今頒發判詞，拒批司法覆核許可，並指郭錯誤理解司法覆核的範圍。

申請人為郭卓堅，答辯人為中聯辦主任駱惠寧。

法官在判詞指，是次申請明顯是基於郭對司法覆核範圍的錯誤理解。根據案例，司法覆核只是容許法庭對下一級法庭、審裁機構及行使公權的機構施行管轄司法權，確保它們的決定是合法、符合法定程序及合理。 法庭只能在其決定是非法的、或是越權的、或是不合理的、或在作出決定過程時，沒有符合適當的法定程序，才能干預。

司法覆核權不包個人或機構言論

法官指，司法覆核權並不包括覆核任何人士或機構的言論，是否符合《基本法》的相關條文。

法官又稱，郭沒有足夠的權益支付司法覆核的申請，其申請只是基於從報章報道及其他文件得到一些資料整合而成。同時，駱的言論並沒有對郭的權益構成任何實質的影響，故認為是次申請非並可作合理爭辯，拒批司法覆核的許可申請。

案件編號：HCAL 795/2020