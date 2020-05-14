強颱風黃蜂料周日入港800公里範圍後急轉彎　下周初有大驟雨

近日本港天氣不穩，時晴時雨，更或迎來今年首個颱風。天文台指，在今日（14日）正午12時，強颱風「黃蜂」集結在馬尼拉之東南偏東約560公里，預料向西或西北偏西移動，時速約16公里，移向菲律賓中部一帶。料黃蜂會於下周日（17日）最接近本港，進入本港800公里範圍，其後則逐漸遠離消散。 天文台預料，下周日本港部分時間有陽光，局部地區有驟雨，市區最高氣溫達33度。而受低壓槽影響，下周一（18日）起天氣持續不穩定，間中有大驟雨及狂風雷暴。

天文台料下周一（18日）起天氣持續不穩定，間中有大驟雨及狂風雷暴。（資料圖片／張浩維攝）

天文台指，熱帶氣旋「黃蜂」會在未來一兩日橫過菲律賓，隨後移向呂宋海峽至台灣以東海域。黃蜂於今日升為強颱風，料周六（16日）降為颱風，周日再變為強烈熱帶風暴，並進入本港800公里範圍。其後於下周一料再變為熱帶風暴。

天文台又指，一股清勁的偏東氣流正影響廣東沿岸，今日下午短暫時間有陽光，今晚大致多雲，局部地區有驟雨，吹和緩至清勁偏東。料現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在未來兩三天逐漸被一股偏南氣流取代，該區天氣炎熱；下星期一稍後至星期二（19日）有大驟雨及狂風雷暴。

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天文台預料，下周日本港部分時間有陽光，局部地區有驟雨，市區最高氣溫達33度。（天文台網頁截圖）

黃蜂料下周日最接近本港，天文台料當日部分時間有陽光，局部地區有驟雨，日間酷熱。氣溫介乎28至33度，相對濕度則為65%至90%，市民外出要多飲水避免中暑。

天文台預測下周二起一連四日多雲有驟雨，亦會有雷暴。下周二料雨勢有時頗大，氣溫亦稍稍回落至介乎26至29度，相對濕度則為80%至95%，外出亦緊記帶備雨具。天氣料下周六（23日）才好轉，天文台料下周六短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。氣溫介乎27至31度，相對濕度則為75%至90%。