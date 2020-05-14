香港開放數據發展落後 　協會籲借鑑上海設公眾平台

香港互聯網協會為引入國際開放數據標準和經驗，於今日（14日）發起了「香港開放數據指數」計劃，定期評估和監察本港開放數據的發展情況，並推動完善相關政策。 協會首份報告涵蓋政府開放數據網站「資料一線通」、其他政府部門、公營機構及個別私人公司的網站，然而調查顯示「資料一線通」的可得程度僅得7.27分，較其他網站平均分的9.02低，當中包括一批與公眾利益相關的數據，仍未經「資料一線通」公開，未能滿足開放標準，如：政府招標公告、聯絡方式、公共房屋輪候時間及編配狀況等。

協會建議政府設立互動參與平台，讓市民公開提出需求及理據並提出意見，而政府亦應就市民需求作公開回應。（歐陽德浩攝）

協會指政府各部門標準的應用不一，包括開放授權、元數據、永久保存檔案等指標，如「資料一線通」的開放授權標準允許作商業用途，但部分政府網站則顯示「僅限於作個人用途或非商業性質的內部用途」，易令人誤墮法網。

此外，協會亦發現大量數據無配備完整的元數據，未能妥善保存曾經發布的歷史數據，或不公開給大眾查閱。

協會建議政府設立互動參與平台，讓市民公開提出需求及理據並提出意見，而政府亦應就市民需求作公開回應。協會又指，上海和台北等鄰近城市，已成立開放數據公眾參與平台，值得本港借鑑，並建議成立跨部門工小組審視標準，由政府不同部門的專家參與，以督促各部門按統一標準發布數據。