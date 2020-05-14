新冠肺炎｜陳肇始料續有零星個案　視乎追蹤情況決定限制措施

新型冠狀病毒疫情未止，本港近日再現本地感染個案，居住梨木樹邨婦人及其居於荃灣卓明樓的孫女同確診，而她的丈夫也初步確診，9人家庭中有3人染疫。 食物及衞生局局長陳肇始今天（14日）形容，上述個案是一個小型群組，被問到會否影響當局未來放寬或收緊社交距離限制措施，她則稱需視乎整體追蹤情況，包括有無追蹤到感染源頭。她相信本港會不時出現零星個案，即使加強檢測也不能杜絕，但可以更為掌握疫情情況，因此未來會擴展至社區做病毒檢測。

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陳肇始表示，截止5月10日，本港做了近18萬次新冠病毒的病毒檢測，即每百萬人口做了2萬多個檢測。她指，因應部分確診病人並無病徵，但亦構成傳播風險，當局會加大檢測能力，包括正與勞工及福利局、社署商討在安老院舍、殘疾院舍、護養院做病毒檢測，本周內會盡快推行。另外亦會研究葵青地區康健中心如何參與抗疫工作，例如作為深喉唾液樣本瓶收集點等。她稱，防疫抗疫基金中有2億多元，撥款予衞生署、港大、中大，以提供更多病毒檢測。

被問到最新出現的本地感染個案會否影響當局未來放寬或收緊社交距離限制措施，她形容這3宗確診個案屬一個小型群組，需要先視乎整體追蹤情況，包括有無追蹤到感染源頭，能否把所有接觸者都接受檢疫或做病毒測試，才能決定下一步做法。

陳肇始相信本港會不時出現零星個案，即使檢測也不能杜絕。 （羅君豪攝）

對於有專家認為，再以「28日」零本地感染個案，作為疫情是否受控的指標並不切實可行，陳肇始指，一般傳染病能否截斷需看28天，甚至更長時間，屬於最為安全的日子，但由於現時的研究發現，新冠病毒很可能與人類共存，或不能完全截斷，因此當局會有不同考慮，監察不同情況去決定疫情是否受控。

她相信本港會不時出現零星個案，即使檢測也不能杜絕，但可以更為掌握疫情，因此未來會擴展至社區做病毒檢測。她稱，衞生署及醫管局的病毒檢測能力最少每天可做3000個，但需預留部分作重覆檢測，也需預留給包機回港人士，困難在於人手、儀器等，她強調未來必定用盡現有能力，兩間大學也會購買更多儀器。