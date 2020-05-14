【新冠肺炎】康復者求助無門　議員促政府設援助金及後續醫療支援

新冠肺炎疫情持續數月，本港已有逾千宗感染個案。政府早前已推出兩輪抗疫基金，惟對患者、康復者及相關家庭沒有提供支援。公民黨立法會議員郭家麒今日召開記者會，促請政府關注康復者需要，提出包括設立援助金等多項建議。 有康復者指，出院後擔心「復陽」或藥物副作用帶來長期影響，惟醫院表示在出院一個月後復檢，且政府及相關機構未提供任何心理輔導或資助；此外因染疫影響工作，生活亦受影響。

康復者黃小姐（中）及張小姐（右）都在3月底確診，分別在4月底及5月初出院。二人都擔憂後遺症，及染病對身體的長遠影響。（張浩維攝）

康復者黃小姐及張小姐均在3月底確診，分別在4月底及5月初出院。二人都擔憂後遺症，及染病對身體的長遠影響。二人出院後更擔心「復陽」，不敢出門見朋友，感到壓力很大。

病癒仍要按公司要求放「無薪假」

張小姐一人居於月租5000元的唐樓，5月初出院後，醫院曾給予14日的病假，讓她先休息再復工，惟公司擔心她「復陽」，要求她以無薪假「放假」半個月至6月初才復工；張小姐因此失去半個月約6500元的薪酬。

張小姐又指，出院後感覺身體懼寒，容易感覺疲累，腳腕初更時常痠痛，她擔心會如部分沙士康復者一樣「骨枯」。她指，因為居於5樓，每天上落樓感到十分辛苦，更擔心長遠影響她的工作，「份工係要行行企企的，我驚之後被人話『蛇王』。」

此外，因擔心仍有機會感染他人，張小姐出院後她並沒有和家人見面，「驚佢哋惹咗，好多個案都係一家人出事，費事佢哋之後怪我」，甚至希望再進行一次排病檢測以保安全，但張小姐與黃小姐要「過五關斬六將」才可作檢驗。

二人指，醫院未有主動安排病毒檢測，黃小姐則先後被醫院、醫管局、衛生署推託數次，才得知需要等月底覆診才可以做血液測試及照肺，其後再由醫生轉介才可以再做病毒測試，「私家醫院我都問過，要成3000蚊一次。」二人均表示出院後常常焦慮，惟政府未有安排心理輔導、社工。

郭家麒（中）促請政府關注康復者需要，提出包括設立援助金等多項建議。（張浩維攝）

公民黨立法會議員郭家麒指，2003年3月香港爆發沙士，社會福利署同年5月14日已經提及為留院患者心理輔導和經濟協助，更在10月公布成立沙士信託基金幫助康復者，惟今年疫情發生至今，政府未有任何措施照顧康復者。

建議成立信託基金 向身體或心理出現機能失調患者發放援助金

他向政府提出六項建議，包括應該為患者、病故者家庭設立緊急經濟援助金計畫，發放援助金；仿效「沙士」信託基金，成立新冠肺炎的信託基金，向身體或心理出現機能失調的患者發放援助金；為住院者及康復者提供心理輔導及治療，並安排社工跟進個案。

另外又建議，醫管局安排康復者定期覆診及檢查身體機能，指定長遠治療計畫；醫管局設計肺炎康復診所，及康復者出院一個月內，醫管局應提供最少兩次病毒測試，確保他們沒有「復陽」。