逃犯修例｜護理員棍打便衣警囚2月　官：社運貼文宣預不禮對待

女護理員在太子站貼文宣與便衣警爭執，期間用金屬棍打對方手臂一下，早前承認一項普通襲擊罪，並稱因受警員挑釁，一時衝動下犯。案件今(14日)在西九龍法院判刑，裁判官指被告在社會運動高漲時貼文宣，必料受他人不禮貌對待，不能視為減刑因素，雖然被告需輸椅代步並患有腎炎等，仍判被告入獄2個月。女被告即申請保釋等候上訴，獲羅官准以1千元現金擔保等候上訴。

被告蔡妙兒需以輪椅代步，離庭時稱，14日監禁是其心理上限位。(呂樂謙攝)

事主差點滑倒提其他人小心即被打

女被告蔡妙兒（56歲， 護理員）承認一項普通襲擊罪，指她於去年10月1日在港鐵太子站B1出口外襲擊羅國威。

控方案情指，蔡當日在太子港鐵站外的行人路張貼海報，羅是一名便衣警，當日與同樣身穿便裝的同僚約於下午一時半巡至該處時，因地上的文宣差點滑倒，遂提醒他人小心。此時，蔡激動衝向羅，並用棍打羅左手臂一下，令他觸痛及紅腫。

被告多病需輪椅代步

被告今由兩名女兒陪同到庭，需以輪椅代步。辯方律師求情時指，被告犯案被在場的便衣警主動挑釁，其後又被該休班警不禮貌地指罵，一時衝動下而犯案，與她平常的性格不符；辯方又稱，被告主動認罪，獲得兩名女兒支持，加上被告左腳因病無法活動需要輪椅代步，亦有糖尿病、紅斑狼瘡和腎炎等的問題，故祈法庭准許以非監禁形式處理本案。

裁判官羅德泉認為，被告蔡妙兒不能以受刺激下犯案作為減刑因素，又指當時社會上充滿分歧對立，被告在這環境貼文宣受不禮貌對待是可預料的。(資料圖片)

官指案發時社會充滿分歧對立

惟主任裁判官羅德泉判刑時指直指案件嚴重，被告更令便衣警員受到輕傷；考慮到案發時社會出現巨大變化，令人與人之間經常出現對立和分歧、社會上的互相尊重、互信跌至低點，部份人士甚至互相存有猜疑和敵對的心態。被告在此背景下到案發地點張貼文宣，期間受其他人士不禮貌對待，甚至被其他人指罵「係可以預料嘅」。

被告被判入獄後一度落淚

羅官認為，被告不能以受刺激下犯案作為減刑因素，認為以3個月監禁為量刑起點是合適刑罰。羅官又稱已經考慮被告的身體狀況不佳，但卻未有就此減刑，僅就被告認罪一項扣減三分之一刑期，最終重判被告兩個月監禁。被告得悉判刑後顯得冷靜，被庭警推進犯人欄時向旁聽席上的兩名女兒揮手道別，而被告兩名女兒聞訊後情緒一度激動，離庭時亦不禁落淚。辯方之後再要求開庭，並為被告申請保釋等候上訴獲准。

案件編號： WKCC3815/2019