新冠肺炎｜持政府停車場月票人士需於22日前續票　其餘先到先得

新型肺炎疫情未平，運輸署今日（15日）公布，將繼續在政府公眾停車場實施特別措施，以發售6月份泊車月票。現時持有5月份私家車／客貨車、電單車或的士月票的人士，可優先購買6月份相同車輛類別的月票，持有人必須於5月22日晚上9時前完成辦理手續。餘下未售的私家車／客貨車及電單車6月份月票，則以先到先得形式發售。

▼政府放寬限聚令、食肆及其他處所措施▼

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運輸署表示，為減低新型冠狀病毒病在社區傳播的風險，運輸署將繼續在轄下七個政府公眾停車場實施特別措施，以發售6月份泊車月票。

現時持有5月份私家車／客貨車、電單車或的士月票的人士，可優先購買6月份相同車輛類別的月票。該等合資格月票持有人必須於5月22日晚上9時前，在有關停車場的繳費處完成購買6月份月票的手續。如有關人士未有在上述指定時間前購買月票，將被視作自動放棄購買6月份月票。

餘下未售的私家車／客貨車6月份月票，將於5月23日早上7時半在各停車場繳費處以先到先得形式發售予公眾人士，而餘下未售的電單車及的士六月份月票則於5月24日早上7時半發售。

運輸署將繼續在轄下七個政府公眾停車場實施特別措施，以發售6月份泊車月票。（資料圖片）

政府轄下的七個停車場分別為天星停車場、大會堂停車場、天后停車場、筲箕灣停車場、香港仔停車場、葵芳停車場及荃灣停車場。停車場營辦商會於停車場內張貼告示，預早通知駕駛者有關的特別安排。

運輸署發言人提醒，運輸署會考慮適時在這七個停車場恢復以先到先得形式發售泊車月票，又或因應各有關停車場的實際環境和泊車情況，考慮暫時改以抽籤形式發售泊車月票。停車場使用者請留意運輸署的宣布。