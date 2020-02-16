【武漢肺炎】荃灣議員憂增傳播風險　倡特事特辦停車場月票輪候

全港多個位於市區的政府停車場，以低於市價出租泊車位。其中在荃灣停車場，每月23日上午都有數百人排隊，為租一個月租車位。 有荃灣區議員表示，近期武漢肺炎疫情持續，若多人聚集在擠逼地方排隊，擔心有潛在社區爆發的風險，故要求運輸署和停車場承辦商能「特事特辦」，讓上月月票車主能以續期方式優先獲得三月份月票。區議員潘朗聰指，早前已聯同區議員在本月12日去信要求署方和停車場承辦商能夠作特殊處理，但至今仍未獲回覆。

新民主同盟荃灣區議員潘朗聰（右一）表示，每月23日都有5、600名市民在荃灣停車場的地下售票處位置排隊，甚至有人在22日零晨已經通宵輪候。（羅家晴攝）

位於荃灣西樓角的政府停車場，共有470個車位，月租2000元，低於其他位於荃灣的停車場。新民主同盟荃灣區議員潘朗聰表示，每月23日都有5、600名市民在地下售票處位置排隊，甚至有人在22日零晨已經通宵輪候。

潘朗聰認為，在疫情持續的情況下，若市民仍然長時間聚集，一但有帶菌者出現，就會容易造成大規模的傳染。他又指，輪候地方較密閉且鄰近公廁，衛生情況更需關注。同時潘朗聰促請運輸署和停車場承辦商設指引，保障工作人員和排隊使用者，如為他們探熱並了解其健康狀況。

除了排隊輪候租車位的人士外，每日亦有大批在車站等候穿梭巴士到馬灣及各荃灣商業大廈的市民。（羅家晴攝）

荃灣社區網絡荃灣區議員林錫添表示，每月23日早上除了排隊輪候租車位的人士外，亦有大批在車站等候穿梭巴士到馬灣及各荃灣商業大廈的市民，強調人流非常多，擔心有潛在社區爆發的風險。他又指，期望這次運輸署及停車場承辦商能讓2月月票車主以續期方式優先獲得三月份月票，同時藉此試行以「雙月票」，即兩個月發售一次月票的方式是否可行。