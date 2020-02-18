【武漢肺炎】7政府停車場月票由先到先得　改為現有租戶優先購票

運輸署今日（18日）公布，為減低新型冠狀病毒在社區擴散的風險，轄下七個政府公眾停車場將有特別安排，現時持有二月份私家車、客貨車、電單車或的士月票的人士，可於2月22日晚上九時之前，優先購買三月份相同車輛類別的月票。 該七個停車場分別為天星停車場、大會堂停車場、天后停車場、筲箕灣停車場、香港仔停車場、葵芳停車場及荃灣停車場。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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政府停車場月票過往一向以先到先得形式發售，但本港泊位不足，部份地區的停車場往往在發售月票日，出現現排隊人龍。 運輸署今日表示，為減低新型冠狀病毒在社區擴散的風險，運輸署轄下七個政府公眾停車場發售三月份泊車月票將實施特別安排。

現有租戶2月22日晚上九時前 可優先購下月月票

運輸署發言人稱，現時持有二月份私家車／客貨車、電單車或的士月票的人士，可優先購買三月份相同車輛類別的月票。該等合資格月票持有人必須於2月22日晚上九時前，在有關停車場的繳費處完成購買三月份月票的手續。如有關人士未有在上述指定時間前購買月票，將被視作自動放棄購買三月份月票。

餘下未售的私家車／客貨車三月份月票，將於2月23日早上七時三十分在各停車場繳費處以先到先得形式發售予公眾人士，而餘下未售的電單車及的士三月份月票則於2月24日早上七時三十分發售。

該七個停車場分別為天星停車場、大會堂停車場、天后停車場、筲箕灣停車場、香港仔停車場、葵芳停車場及荃灣停車場。停車場營辦商會於停車場內張貼告示，預早通知駕駛者有關的特別安排。視乎疫情的發展，運輸署會檢視發售四月的泊車月票的安排，並在有需要時再作宣布。