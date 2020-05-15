【監警會報告】7.21警方白衣人拍膊頭　結論：並非雙方勾結

監警會今日（15日）公布就反修例事件的檢視報告，涵蓋去年反修例運動期間多宗事件，當中7.21元朗站事件中，一名警司將左手放在一名白衣人的肩膊上，引發警黑勾結的指控。監警會在報告中指出，「該警司有充分理由與白衣人交談，以指示白衣人返回南邊圍，這並非雙方勾結」，多次重申沒有調查權的監警會主席梁定邦，被質疑無調查卻下結論，他解釋是否勾結要看前文後理，單憑拍肩舉動難作判斷，強調沒有證據不能斷章取義。 梁定邦指，監警會對是否建議成立獨立調查委員會無角色，而他本人持開放態度。

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▼7.21元朗站白衣人襲擊▼

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監警會下午發表《關於2019年6月起〈逃犯條例〉修訂草案引發的大型公眾活動及相關的警方行動》專題審視報告。監警會主席梁定邦及其他成員回應記者提問簡要如下：

1. 元朗7.21事件有指揮官拍一拍一名白衣人肩膊的舉動，為何認為不是勾結？除了低估情報，警總最高指揮三次收到通報，是否涉指揮失當？警方用了39分鐘才到場是否錯失黃金機會及失職？

《報告》指出，「該警司有充分理由與白衣人交談，以指示白衣人返回南邊圍，這並非雙方勾結」。梁定邦認為，是否勾結要看前文後理，單憑拍肩舉動難以判斷，強調沒有證據不能斷章取義；對於坊間有「勾結」指控，直言事實上看不到，重申報告不是去譴責，也無權去譴責。至於當日執法情況，他稱只能建議警方日後遇上類似事件應做得更好，判斷是否失職非監警會職權範圍。

副秘書長（行動）梅達明又指，自己十分關注7.21事件，檢視由7.16放映會開始，認為警方在事件上可做得更好，若及早處理應可避免地鐵站事件發生；又稱監警會無調查權，也無見過涉事警員，只能憑片段及已知資料作判斷。

對於7.21事件官黑勾結指控，梁定邦表示是否勾結要看前文後理，單憑拍肩舉動難作判斷。（羅君豪攝）

2. 太子站8.31事件警方要求記者離開地鐵站是否恰當？當日有「打死人」傳言，警方應否負責？《報告》中有關當日執法情況是否避重就輕？

梁定邦指出，警方應否要求記者離開執法現場要視乎實際需要，又稱認同記者有權利及責任報道，「呢個我幫你！」他稱警方8.31做法或引起誤會，希望警方檢討，但不能教警方處理方法。

他又指，8.31事件僅收到一宗來自記者的投訴，且太子站月台部分錄影機被損毀，只能就收到的資料作評論，直言永遠不會避重就輕，會將事實及收到的資訊陳述。

▼8.31太子站衝突▼

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3. 應否設立獨立調查委員會？

梁定邦表示，監警會對於成立獨立調查委員會沒有立場，個人則持開放態度，認為有利有弊，但應否成立交由社會與政府討論。他認為，監警會沒有法律權利決定是否設立，目前有機制向警方跟進事件，特首亦十分重視。

監警會發表《關於2019年6月起《逃犯條例》修訂草案引發的大型公眾活動及相關的警方行動》專題審視報告。（羅君豪攝）

4. 報告多大程度反映真相？警方多大程度會接受建議？

梁定邦表示，報告作用是檢視大場景，監警會沒有調查權，只能監察警務處在調查每個投訴時是否公正，認為目前已做到完整報告。秘書長俞官興補充，接受所有人士提供的資訊，非單方面向警方接收，亦找兩大學協助調查，涉及公眾人士及警方意見，內容亦全數反映在報告，不認同選擇性選取資料。

嚴重投訴個案委員會主席謝偉銓補充，2014/15年度至2018/19年度提出90項建議，警方亦有積極跟進及改善，相信今次回應同樣正面，警方日後會做得更好。

▼6.12金鐘衝突▼

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5. 有否把報告初稿事先提交警方？曾否遇拒交資料情況？

梁定邦表示，警方基本上有書面回應提交的問題，早兩日有讓警方看過報告，沒有作修改，亦希望警方從多宗爭議事件中學到教訓。

▼7.1衝擊立法會▼

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