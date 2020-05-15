【監警會報告】已辭職國際專家引奧威爾名句：愈遠離真相愈怕揭示

監警會去年7月宣布審視反修例運動風波，相關報告今日（15日）下午終於出爐。曾點評監警會「權力及獨立調查能力不足」、已退出其國際專家小組的英國學者Clifford Stott，亦在其個人Twitter七度發帖以示關注。 他兩度提及元朗721事件，另亦引述報告所指，「監警會沒有調查權力迫使有關人士披露資料」，似與當日請辭說法相互呼應。他又語帶諷刺，提及報告對示威者蒙面的「有趣」解讀，認為至今尚未有當代科學證據，支持其相關說法。

一個社會愈遠離真相，就愈害怕揭示真相的人。The further a society drifts from truth the more it will hate those who speak it. 奧威爾（George Orwell）

It would seem the release of the IPCC report is part of a wider set of coordinated announcements designed to deliver the new 'truth'. https://t.co/xQ5n0UElMm pic.twitter.com/bnsYZhBCmY — Clifford Stott (@cliffordstott) May 15, 2020

英國基爾大學自然科學研究院院長Clifford Stott是受邀加入國際五人專家小組其中一員，不過去年11月，專家小組聯合發表聲明，稱監警會「權力及獨立調查能力不足」，認為有必要加強取證能力，始可完成臨時報告，及至12月，五名專家更宣布集體請辭。監警會主席梁定邦當時否認辭職說法，僅稱他們已完成「階段性工作」，因此先行退出。

報告今日公開發布，當中重點羅列反修例風波六大事件前因後果，以及警方行動。Clifford Stott於監警會記者會進行期間，亦有發表多個Twitter帖文表述個人意見，包括質疑監警會對專家意見的解讀應用，以及收集資料及調查權限的不足。

報告第四章概覽提及，綜觀示威活動中，較激進示威者採取「黑色陣營」（Black bloc）策略，會蒙面混入人群，藉此掩蓋身份，其他和平示威者同樣戴上口罩，亦會令他們感鼓舞，並視之為所給予的支持或後盾，甚至可供壯膽，Clifford Stott則語帶諷刺指，監警會報告「有趣」地「應用」專家供詞，以支持文中被扭曲的去個體化理論。翻查監警會報告，相關說法援任自曾任警察臨床心理學家、港大心理學系前講師的徐佩宏博士。



Clifford Stott又反擊指，至今尚未找到相關人群動態的當代科學證據，似是質疑監警會對示威者蒙面的解讀。他隨後又附上去年9月、專家小組受監警會所托，針對海外其他國家示威中，警察辦識及示威者戴口罩的研究佐證。內文提到，各國對示威蒙面者的處理手法各異，部分國家試圖引入反蒙面力量，惟隨著示威者行為及策略轉變，立法具爭議性，未能獲得足夠政治支持。

▼7.21元朗站白衣人襲擊▼

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Clifford Stott亦兩度提及元朗721事件，他評論指，監警會重現論述，指自721事件洐生、公眾對警察的不合理性看法，是因誤解所致 （IPCC reproduces narrative that public view of police illegitimacy that grew from incidents on 21st July were based on misunderstanding.），隨後再引報告所述的「錯失機會論」，節錄其中章節內文指「警方錯失及早解釋其行動的黃金機會，隨後已演化成運動的焦點目標」。



他亦有關注新屋嶺收押情況，他引述報告內文指，有別其他警局的中央電腦系統，新屋嶺以人手處理記錄，就醫要求等紀錄遂不完整。

Clifford Stott又引用反極權小說《1984》作者喬治奧威爾（George Orwell）的名言「一個社會愈遠離真相，就愈害怕揭示真相的人」，指監警會的報告是要製造「新真相」（new truth）。