教資會額外撥2.5億　資助新冠肺炎相關研究　現已開始接受申請

因應新冠狀肺炎疫情及其帶來的全球性影響，教資會及轄下的研資局分別額外撥出1.5億元及1億元，透過協作研究金及主題研究計劃，資助教資會資助界別進行與新冠病毒病及其他新型傳染病相關的集體研究項目，現已開始接受申請。

唐家成表示，目前大學資源充足，有能力亦已完成維修，若非新冠肺炎影響，已可順利開學。（龔嘉盛攝）

教資會主席唐家成表示，所有與新型傳染病相關的研究項目，不論範疇或學科，均可申請是次一筆過額外撥款，與新冠肺炎相關、以及可盡早完成的研究項目，更將獲優先考慮。他預計是次撥款可分別資助25個中型及2至3個大型研究項目。他指，特別期望研究可以找出疫情或新型傳染病對健康、社會、經濟、環境及其它方面影響的研究項目。研資局已邀請各教資會資助大學提出申請，截止日期為今年7月17日。

另外，在反修例風波下，部份大學成為示威戰場，校園多處受損毀，當中理大情況最嚴重，有指維修費達到約7億。唐家成表示，目前大學資源充足，有能力亦已完成維修，若非新冠肺炎影響，已可順利開學。他指，教資會有與大學相討維修費問題，強調若大學有需要，可經現有渠道申請工程款項，不會因此特別額外提供一筆款項。他認為，理大遇到的問題比較大，可與政府直接商討維修費問題。