審計報告｜體育發展基金申請未達原目標　何俊賢：不如寫志在參與

審計署報告早前揭露《藝術及體育發展基金（體育部分）》中，不同屬會的表現目標或指標並未達標，也有受資助者遲向政府退還盈餘。立法會帳目委員會今日（16日）討論相關事宜，民政事務局局長徐英偉及康文署署長劉明光等人出席，多個議員關注基金是如何批出撥款，包括評核運動員的表現目標，但局方未能仔細交代細節，又多次「無要求佢哋拎牌」。民建聯何俊賢強調，帳委會明白香港運動員辛苦，不是要求有成績，但局方應該了解屬會申請撥款前如何協助運動員達到表現目標，「唔係陸運會呀！如果係咁不如寫『志在參與』。」

何俊賢強調，不是要求運動員的成績，但局方有責任去了解如何落實表現目標。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

民政事務局的《藝術及體育發展基金（體育部分）》為本港體育項目的主要經費，但審計報告查核2015至16年至2018至19年度期間獲資助的項目，有受資助者未能如期提交報告，也沒有匯報部分表現目標的績效，連活動後的盈餘也未有如期歸還。

民政事務局局長徐英偉在今日（16日）的帳委會上表示，會在下月完成檢討審批機制，但對於議員的提問，局方卻未能仔細交代細節。



徐英偉：撥款希望運動員可以到海外比賽累積經驗

會計界議員梁繼昌在會上質疑，多宗申請人的預算與實際開支之間出現重大差異；同時基金資助運動員出國前，局方會否要求對達到某個表現目標，「係要喺體育項目攞到金牌呀？入到決賽？定係要保持佢哋嘅personal best time（個人最佳時間）呢？」

徐英偉回應指，撥款希望運動員可以到海外比賽累積經驗，提升他們水平，並非要求他們取得多大成就，「唔想discourager（打沉）咗佢哋，拎牌個啲就計入精英運動。」民政局體育專員楊偉強則指精英運動員不需使用基金，他們有另外的撥款。

民政事務局局長徐英偉。（資料圖片 / 張浩維攝）

民建聯何俊賢同樣質疑表現目標一事，審計報告指有12宗申請沒有匯報績效，政府有無追查？楊德強反指無強制要求，只是個別屬會提交的目標，重申是基金是希望鼓勵運動員「唔係睇佢哋成績。」

何俊賢對回應感不滿，「講到明240小時體育、體能及心理培訓，呢啲唔係錢」，認為申請人應是因為提出的表現目標或者績效批出資助。他強調，帳委會不要追求運動員的成績或結果，但申請人應該要交代如何達到目標，怒斥出國比賽不是陸運會「一係你叫佢哋唔好寫，如果係咁不如寫『志在參與』。」

同時，何俊賢也留意到同一人申請8個項目，但對方曾經遲還盈餘，「點解你仲要批？」獨立的謝偉俊也繼續追問，「 係咪即係吹水吹得越大越早批？」另外，他要求局方會否將遲還盈餘的申請人列入黑名單，楊偉強則稱會考慮。