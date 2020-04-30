審計報告｜港隊排名跌　入場人數跌　足總貝鈞奇承認未達目標

本地足球賽事入場人數近年下降，審計署發表《審計報告》指，留意到本地賽事入場人數下降，利用贈票去改善入場人數的方法並非時常令人滿意；在一些比賽中，持贈票入場的人比購票的觀眾更多。 足總主席貝鈞奇今日（30日）在電台節目中解釋，贈票是希望讓基層球迷、學生等有機會欣賞賽事，並鼓勵他們入場，但承認「達唔達到目標係另一回事」。他又強調，不會再「派多啲」。

審計署發表《審計報告》指，留意到本地賽事入場人數下降。（資料圖片）

貝鈞奇在香港電台節目《千禧年代》中指，在入場率未滿的賽事中，會贈票鼓勵學生、基層等入場，「多啲人入場氣氛都好啲」，亦希望可增加新一代成為本地球賽球迷。他又坦言，近年新一代球迷，有更多機會欣賞其他國家賽事，而其他國家賽事手平確比本港高，導致本地賽事入場率持續偏低。

貝又指，據觀察學生入場率是偏低，「可能因為要帶埋家長入場」，但強調不會再派更多贈票。

貝鈞奇今日（30日）在電台節目中解釋，贈票是希望鼓勵入場，但承認「達唔達到目標係另一回事」。（資料圖片／盧翊銘攝）

另外，審計報告又批評港隊現時排名與定下的目標不符，貝解釋足總已投放資源推廣本港足球，但效果未如理想。他續稱足總會在「青訓上做功夫」，希望發掘更多有潛質年青人，並會加強梯隊訓練，但坦言「往往講易做難，實際做會有好多問題。