視障智障人士樂團首發專輯　歌詞訴心聲：發光芒燃亮我可以

「也許人圓或缺天賜，發光芒燃亮我可以」，這是由《星夜》一曲節錄出的一句歌詞，演唱的是由視障兼智障人士組成的樂隊The Cheers，由2006年成立，至今已有14年歷史。擔任主唱的阿景毫不諱言，唱歌是人生中最大興趣，甚至有機會到海外各地表演，增添了不少自信。 香港盲人輔導會朝陽中心暨宿舍院長李寶玲指，最初連家長亦質疑學員能力，但在導師多年用心教導下，坦言只要多花心思，亦能讓視障智障人士享受音樂。

樂隊今日（16日）於海事博物館舉行原創曲《星夜》音樂錄像發佈會。（黃寶瑩攝）

鶴嘴燈塔取景拍音樂影片

The Cheers 樂隊一行十人，有主唱、敲擊樂手等，各人表演時絕不怯場，他們來自香港盲人輔導會朝陽中心暨宿舍及欣悅軒輔助宿舍，在去年得到贊助，灌錄首張專輯「讓他們閃亮」，當中包括一首原創及八首改編歌曲。為了拍攝原創歌的音樂錄像，樂隊到了鶴嘴燈塔取景。

樂隊主唱阿景是輕度智障患者，亦是全盲人士，去過澳門、日本、新加坡等地交流。談起唱歌，他直言是最喜歡的興趣，「可以enjoy到自己心情。」小時就讀基督教學校，他亦把握每次唱聖詩的機會，而十多年前在院舍中參與音樂小組，接觸到的歌曲範疇更闊更廣，「開唔開心都會唱歌，唱完會開心啲！」

樂隊主唱阿景（前排中間）是輕度智障患者，亦是全盲人士，直言唱歌是最大興趣，「可以enjoy到自己心情。」（黃寶瑩攝）

除了主唱以外，樂隊不可或缺的便是鼓手。Johnny除了是樂隊鼓手，亦懂得吹口琴，十多年來演奏樂器已成為生活一部分，每周上兩次堂成為習慣，「如果無得玩會好唔開心。」

Johnny除了是樂隊鼓手，亦懂得吹口琴。（黃寶瑩攝）

發揮耳仔能力 靠錄音帶學咬字、拍子

香港盲人輔導會朝陽中心暨宿舍院長李寶玲指，計劃源於十多年前的一個興趣小組，「當時嗰個年代都唔係好信佢哋學到，初初連家長都唔係好贊成覺得佢哋得。」但李認為，音樂是每人天生的天賦，只要多花心思，亦能讓視障智障人士享受到音樂，「因為佢哋只係靠耳仔，所以嗰陣真係錄晒所有帶，等佢哋聽熟咬字、拍子。」

十多年過去，當初的學員全都學有所成，登台亦有模有樣，笑言：「依家都會昂高嚟行！」李寶玲坦言，成員由輕度至嚴重智障亦有，嚴重者需靠他人餵飯，日常生活難以自理，不過透過音樂，學員變得更有自信，「佢哋知道自己要表演，就會主動整理好自己儀容，開始知道眼耳口鼻點解要抹，知道點解要乾淨。」

香港盲人輔導會朝陽中心暨宿舍院長李寶玲指，計劃源於十多年前院舍一個興趣小組。（黃寶瑩攝）

其中一位嚴重智障成員陳媽媽受訪時坦言，女兒智商只有2歲，平時日常生活不能自理，食飯、換衫要人輔助，對於女兒可以「夾band」直言「發夢都估唔到」。

《星夜》一曲由葉卓棠編曲、填詞，賴永亨擔監製，張一木為音樂錄像導演。樂隊將陸續於網上發布專輯內其他歌曲，更計劃於今年內舉行慈善音樂會，為參加海外音樂比賽及交流籌募經費，詳情可瀏覽香港盲人輔導會網頁。