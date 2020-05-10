食品公司 「逆市」聘殘疾者　與團體合作為智障人士送餸買紙巾

新冠肺炎疫情肆虐，基層生活百上加斤，甚至連最基本的「食」亦成一大難題。有食材平台與團體合作，在疫情期間，為智障人士、低收入家庭送上預先準備好的餸包。 曾經目睹年邁兩老照顧智障子女、劏房戶居於豬欄之困……「好餸」創辨人麥慧嫻（Eva）感觸良多，亦意識到「基層所急」，甚至送餸時幫忙「搭條紙巾」，又在「逆市」聘請殘疾者，望盡一己之力幫助更多人。

「好餸」是一所食材平台社企，主要聘用家庭主婦、弱勢人士。（余俊亮攝）

疫情下「送餸」服務需求大增

麥慧嫻解釋，企業過去一直與6、7間機構合作，主要為扶貧計劃，為有需要長者提供餸菜包。近月疫情來勢洶洶，亦多了機構、企業主動贊助，包括與弱智人士家長聯會的合作，為40個家庭送餸，維期一個月。



她憶述，不少個案是年邁雙親照顧中年智障子女，疫情下極大壓力，「一來唔敢落街，一落街唔知仔或女會做出咩事；二來自己好辛苦，宜家長期一齊，照顧埋佢會更加吃力。」為減輕他們負責，工場會按對象的需要調節餸菜，「佢想要豐富啲疏菜、水果、白米」，盡量令他們無須外出，更笑言：「嗰排缺廁紙咪幫佢搭埋落去」。

「好餸」創辨人麥慧嫻（Eva）坦言，眼見疫情期間，基層市民的苦況，她亦感觸良多。（余俊亮攝）

除了智障人士外，他們近期亦為250個低收入家庭提供餸包，惟反應熱烈程度，令她意識到「基層所急」，「本身只係叫幾位朋友幫我傳出去，但翌日便已超額」，有居於豬欄改建而成的劏房戶、失業且患有情緒病的單親爸爸、正待審批綜援的家庭……無奈資源有限，無法幫助所有申請者，令她感到遺憾。

「逆市」仍聘請失業殘疾人士



雖然疫情肆虐，但他們「逆市」請人，當中不乏因疫情失業的殘疾者。其中一位便是腦受損患者Gordon，對作為殘疾人士的他坦言，工作機會相對較常人少，如過去曾兩次擔任洗碗工，對工作感到厭倦。他表示，近月獲「好餸」聘請，主要負責廚務工作，認為除可應用以往學到的技能，工作更有意義，發揮幾會亦更大。

Gordon是腦受損患者，在上月加入公司，主要負責廚務工作。（余俊亮攝）

一切由幫街坊買餸開始

回望「好餸」歷史，企業於2016年成立，背後竟因為一個「美麗的誤會」。原是琴行老闆的麥慧嫻居於馬灣，街坊平日通常到青衣、荃灣買餸，「見住個呀婆拉住車仔買餸，行動又輪盡，關節傷咗」，遂主動伸出援手，順道幫她買菜。好事傳千里，街坊誤以為她專門做食材代購，同時亦啟發她創業的念頭。四年過去，在現今疫情下，繼續發揮守望相助精神，如同當初一樣，沒有人是「孤島」。