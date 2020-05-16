5人應徵基因檢測公司反被迫做測試　涉8萬元　袁海文斥政府無規管

食物及衞生局轄下的基因組醫學督導委員會周四（14日）發表首份「香港基因組醫學發展策略」，民主黨醫療政策副發言人袁海文不滿《策略》未有規管市面上的基因檢測產品，稱最少收到5宗涉及基因檢測不良銷售的求助，苦主損失金額達84,000元，要求當局全面規管相關產品及服務。 《香港01》致電涉事的海至雅公司，無人接聽，正透過電郵查詢。

袁海文指，收到多位苦主求助，因求職陷阱、朋友介紹、網上、或傳銷等方式，接觸海至雅公司的基因檢測，希望透過推廣基因測試而獲得佣金，但該公司職員稱苦主必須先行做基因檢測，才能更有說服力去推介客人，苦主因而認為被誤導、洗腦方式銷售、受壓等因素而簽署有問題的文件及購買基因測試服務，每人損失萬多元。

苦主曾向消委會及海關求助，消委會因沒有執法或仲裁的權力而未能成功處理，海關表示不在「商品說明條例」的規管範圍而不作跟進。

袁海文續指，苦主收到的十二項代謝基因測試結果內容強差人意，例如肝臟解毒的部分，其建議是應有均衡合宜的飲食，多吃天然食物，掌握三少一高的飲食原則等。袁海文認為，這些建議均與基因沒甚關係，即使不作測試，也能得悉這些「阿媽係女人」的健康資訊。

基因組醫學督導委員會發表首份「香港基因組醫學發展策略」，提出八項建議。（資料圖片／羅君豪攝）

促將基因檢測納入醫療儀器 全面規管

袁海文稱，基因檢測讓人感到是專業和高科技的產品，亦有其複雜性，但卻沒有規管，令很多害群之馬以各種手段在市場牟利，更有人以醫生身份宣傳基因檢測，情況極不理想，反映現時制度未能保障市民免墮基因檢測陷阱。

基因組醫學督導委員會周四在記者會指，針對臨牀環境外使用直接售予消費者的基因檢測愈趨普遍，需加強公眾教育，檢討相關人員的專業資格要求等。袁海文認為，單單倚賴加強公眾教育並不足夠，要求當局作出全面規管，包括將所有的基因檢測納入醫療儀器，要求檢測應由合資格的專業人員按有關化驗標準進行等。