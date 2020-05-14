政府撥12億推基因組計劃　為兩萬不明病及癌症病人檢測基因序列

本港僅一成罕見病能被斷症，每年有約800名病因不明的患者。政府早前成立基因組醫學督導委員會，冀運用新科技改善公共衞生政策。委員會今日（14日）發表首份「香港基因組醫學發展策略」，提出八項建議。食物及衞生局局長陳肇始稱，政府預留了12億元在未來6年推行香港基因組計劃，一共會為2萬宗個案檢測基因組序列，包括未能確診的病症，以及可能與遺傳基因有關的癌症。 政府近日成立香港基因組中心，會馬上開始招聘，並於年底前展開前期預備工作，有望明年中開始招募病人。

委員會今日（14日）發表首份「香港基因組醫學發展策略」，提出八項建議。（羅君豪攝）

衞生署遺傳科顧問醫生盧輝文表示，衞生署每年接收400至500個無法斷症的個案，估計全港每年有700至800個相關病人。

未來一年半檢測2000宗個案

食物及衞生局局長陳肇始表示，政府預留了12億元撥款，在六年內推行香港基因組計劃。食物及衞生局副秘書長（衞生）方毅稱，計劃在一年半內完成先導階段，為2000宗個案檢測，包括未能確診的病症，以及可能與遺傳基因有關的癌症，其後會作檢討。隨後的主階段會檢序1.8萬宗個案，擴展到其他適用的疾病及研究群組。計劃合共會進行約5萬次基因組測序，涉及2萬宗個案。方又稱，現時本港只能診斷約一成的罕見病，期望透過計劃，將診斷率提升至三至四成。

政府於今年5月成立香港基因組中心，以推行上述的香港基因組計劃。中心會馬上開始招聘員工，並於年底前開展前期預備工作，有望明年中開始招募病人。中心有三間夥伴中心負責臨床工作，包括香港兒童醫院、瑪麗醫院和威爾斯親王醫院。

方毅強調，基因組計劃屬自願性質，病人在任何時間都可以退出，不需提供理由。具名的數據只有臨床醫護人員可查看，研究員不能辨出病人身份，以確保數據使用得宜。

食物及衞生局局長陳肇始表示，政府預留了12億元撥款，在六年內推行香港基因組計劃。（羅君豪攝）

基因組中心需招聘60至100人

方毅坦言，本港的科學人才尤其基因組人才不足，而基因組中心預計需要60至100人，須展開本地及海外招聘。他表示，政府將與大學及專業機構合作，建立本地的遺傳及基因組醫學人才庫。醫管局及衞生署將開設臨床遺傳學醫生、遺傳輔導員等專責職位；中心亦會協助策劃合適的課程，為醫療專業人員提供更多有關機因組的培訓和教育。

基因組醫學督導委員會主席梁憲孫說，基因組醫學對研究遺傳病、退化病，甚至新型冠狀病毒非常重要。（羅君豪攝）

冀組本港大型基因庫

長遠而言，陳肇始期望本港能建立大型的衞生數據庫，以支援針對本地人口特有疾病的研究，並應用於臨床治理和研究。

她又稱，希望透過加強公眾教育，識市民更了解基因組醫學的益處和限制。委員會建議加強化驗所網絡，與各間大學合作，並編製名冊，認可更多遺傳及基因組檢測。

市民買保險毋須提交測序報告

基因組醫學督導委員會成員區結成表示，委員會將加強規管使用基因數據作保障和就業用途，認為保險指引保留彈性，對業界及市場都有好處。他指出，一般市民投保時毋須提交基因測序報告，將來絕大部份保險，包括所有自願醫保方案亦不能強迫投保人提交基因數據。然而，部份高端保險方案可以獲得豁免，包括保額過百萬元的人壽及危疾保險。

陳肇始稱，每個人的基因均是獨一無二，了解基因能讓人知道為何較容易患上某種疾病，亦有助醫學界研究治療方案。政府全面接納督導委員會建議，並會協助落實建議。

基因組醫學督導委員會主席梁憲孫說，基因組醫學對研究遺傳病、退化病，甚至新型冠狀病毒非常重要，不同人染上同一後天疾病，病情也有所不同，背後原因或與基因組合有關。他對於報告出爐感到高興。