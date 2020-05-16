新冠肺炎│疫情反彈無影響　康文署泳池健身室下周四重開　

新冠肺炎疫情持續，本周新增三宗本地感染及一宗輸入個案，食物及衞生局副局長徐德義早前指現階段不需再收緊社交限制。八人限聚令將於下周四（21日）屆滿，康文署將於下周四（21日）重開部分康樂設施，包括大部分公眾游泳池、健身室、燒烤場等，市民可於下周三（20日）起開始預訂。此外，下周四起亦多12間圖書館局部開放。

大部分公眾游泳池（只限部分泳池設施如主池、副池等）將於下周四（21日）起重開。（資料圖片）

政府Facebook專頁「添馬台」指，康文署將於5月21日重開更多康體設施和圖書館，但會採取特別措施，包括加強清潔、為所有進入室內場地的市民量度體溫、限制設施使用及逗留人數等。

下周三起接受預訂

根據政府早前公布，下周四將重開的康樂設施包括大部分公眾游泳池、舞蹈室／活動室、健身室、運動攀登設施、英式／美式桌球枱、體操訓練場、燒烤場、貝澳營地、水上活動中心、屯門康樂體育中心戶外運動攀登牆及繩網陣。市民可於下周三起，以康體通在網上、已重開場地及各分區康樂事務辦事處的康體通預訂櫃枱及自助服務站預訂；而設於水上活動中心的康體通預訂櫃枱亦將於設施重開當日同步恢復預訂服務。

為免人多聚集，圖書館將控制入場人數，於服務時間內分段開放，每節約1小時，並派籌讓市民以先到先得方式進館。（資料圖片／盧翊銘攝）

至於文化設施，下周四起亦有多12間分區圖書館局部開放，並實施特別開放時間。包括香港仔公共圖書館、柴灣公共圖書館、駱克道公共圖書館、荔枝角公共圖書館、藍田公共圖書館、牛池灣公共圖書館、油蔴地公共圖書館、粉嶺公共圖書館、大埔公共圖書館、調景嶺公共圖書館、青衣公共圖書館及東涌公共圖書館。

圖書館將控制入場人數，於服務時間內分段開放，每節約一小時，並派籌讓市民以先到先得方式進館。館內將提供有限度服務，包括借還服務及領取已預約資料。

本周新增3宗本地感染個案，打破23日連續無本地感染個案。因應最新疫情發展，食物及衞生局副局長徐德義早前稱，現階段不需再收緊社交限制如「限聚令」等措施，又指政府是視乎疫情走勢、有無群組爆發、對民生的影響等各種因素，以決定如何調整社交限制，並非考慮單日數據。