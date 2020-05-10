康文署泳池、12間分區圖書館5.21重開　體育館更衣室沐浴間開放

康文署今日（10日）宣布，於5月21日起重開更多康樂設施，包括大部分公眾游泳池（只限部分泳池設施如主池、副池等）、舞蹈室／活動室、健身室、運動攀登設施、英式／美式桌球枱、體操訓練場、燒烤場、貝澳營地、水上活動中心、屯門康樂體育中心戶外運動攀登牆及繩網陣。公眾游泳池重新開放後有關團體預訂泳池設施的安排會另行通告。 康文署又指，已開放收費場地包括運動場、體育館、壁球場、網球場、草地滾球場及屯門康樂體育中心內的更衣室及沐浴設施，將於明日（11日）重新開放，並同時實施特別安排，包括只開放相隔之沖身間或淋浴花灑頭、量度使用者體溫，以及加強定時清潔消毒沖身設施和儲物櫃等。

康文署特別提醒場地使用人士，必須遵守《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）規定，不得進行多於法例指定人數的羣組聚集。（資料圖片／盧翊銘攝）

圖書館平日只開下午1時至晚上8時

文化設施方面，再多12間分區圖書館的成人及兒童圖書館將於5月21日起局部開放，包括香港仔公共圖書館、柴灣公共圖書館、駱克道公共圖書館、荔枝角公共圖書館、藍田公共圖書館、牛池灣公共圖書館、油蔴地公共圖書館、粉嶺公共圖書館、大埔公共圖書館、調景嶺公共圖書館、青衣公共圖書館及東涌公共圖書館，並實施特別開放時間（星期一至六由下午一時至八時，星期日及公眾假期由上午九時至下午五時）。

為免人多聚集，圖書館將控制入場人數，於服務時間內分段開放，每節約1小時，並派籌讓市民以先到先得方式進館。12歲以下兒童必須在成人陪同下才可進館。館內將提供有限度服務，包括借還服務及領取已預約資料，部分電腦設施將重開並接受電話預約；而館內的報刊閱覽室將會暫停開放。位於港島東體育館休憩處、香港文化中心和大圍村南道的自助圖書站，香港公共圖書館的還書箱以及港鐵中環、九龍塘和南昌站的還書箱服務已恢復運作。

上述12間分區圖書館和已重開的五間主要圖書館（即九龍、屏山天水圍、沙田、荃灣及屯門公共圖書館）的學生自修室將於同日重開，並實施與上述公共圖書館相同的特別開放時間和分段開放，每節約3小時，並限制使用人數。

為免人多聚集，圖書館將控制入場人數，於服務時間內分段開放，每節約1小時，並派籌讓市民以先到先得方式進館。（資料圖片／盧翊銘攝）

康文署將由6月1日起恢復舉辦部分在戶外、室內及水上活動中心進行的康樂及體育活動訓練班，包括網球、高爾夫球、太極、草地滾球、羽毛球、壁球、乒乓球、健體舞、器械健體、社交舞、獨木舟、滑浪風帆等。為減少社交接觸及感染風險，每項活動的最高人數（連同教師）為8人或法例指定不能超過的人數。

康文署會繼續暫停接受處理個人及團體預訂免費陸上康體設施的申請、團體預訂收費陸上康體設施的申請、預訂轄下婚禮場地、露天劇場及免費康體場地作非指定用途活動／銷售活動的申請，直至另行通告。

另外，部分音樂事務處成人外展音樂課程將於6月1日恢復上課，並限制課堂參與人數（連同教師）為8人或法例指定不能超過的人數。所有進入公共圖書館和音樂事務處音樂中心的人士進場前須接受體溫檢測和使用酒精搓手液，並建議應佩戴自備的口罩。各公共場地將加強清潔措施，包括於每節時段之間進行清潔。

康文署特別提醒場地使用人士，必須遵守《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）規定，不得進行多於法例指定人數的羣組聚集。