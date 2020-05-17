領綜緩未必永久居民　社署難代派一萬元　羅致光：政治壓力我承擔

政府在今年財政預算案宣布，向全部滿18歲的香港永久居民派發一萬元，惟至今仍未開始讓市民申請，被質疑進度緩慢，有意見認為社會福利署可按現行的社會保障制度系統，即先向正領綜緩、生果金、長者生活津貼等人士派錢。 勞工及福利局局長羅致光今日（17日）撰網誌解釋，社署在現有的系統限制下，若要核對受惠人士的資料，必須先調校系統，惟調校需時，料最快只能在7月之後調校。此外，羅致光坦承，並非每個領取社保的人都是香港永久居民，故需時與入境處核對資料，加上綜援制度以家庭為單位，需再向申請人查詢其他家人的資料，種種流程只會令社署工作再倍增。 羅致光稱，社署因應新綜援申請增加，目前已面對前所未有的壓力，再代派一萬元料成最後一根稻草，自己作為局長，惟有對同事說「這個政治壓力，就由我一力承擔吧」。

勞工及福利局局長羅致光（資料圖片／梁鵬威攝）

財政司司長陳茂波日前透露，全民派一萬元的程序於下月底接受申請，預計7月中起可以派錢，料8月內大部份市民均有錢到手。

對於有意見認為，社署或可提早為約130萬正領取社會保障的人士派錢，羅致光在網誌中表示，若能透過社保制度派錢，可為政府省去約億元的行政費，故親自與社署探討可行性，因他認為，做人「老闆」慎勿「隨口噏當秘笈」、「講一句、做死人」。但探討過後發現，有兩大限制令社署難以代派一萬元。

限制一、社保制度電腦系統同時需作多項調整 派錢非最優先

羅致光解釋，社會保障所用的電腦系統，只按現有功能設計，但若要找出領津貼人士是否於下年3月31日前滿18歲，以及是否香港永久居民，並非現有功能，意味系統需在派錢前需先行調校。

不過剛於5月14日獲立法會通過的財政預算案，已有其他針對社保制度的更新，包括調整綜援健康人士資產上限、為社保人士派「雙糧」，以及因應社保通脹調整追補2月以來的差額，羅致光形容此為「令人心驚的挑戰」，亦意味若要調校系統以便派發一萬元，需在完成上述的調整之後才可著手處理，預計是在7月之後，即較財爺公布的派錢時間表更遲。

▼《財政預算案2020》措施▼

+ 17 + 16 + 15

限制二、領社保未必是香港永久居民 需時與入境處核對

羅致光提及另一大限制是，由於不是每一位領取社保成人都是香港永久居民，就算是居港七年亦不一定可以成為永久居民，這類人士估計為數一萬至兩萬人，所以社署需時和入境事務處作資料比對。羅續指，綜援制度中，以家庭作為單位，亦只有一個申請人的銀行戶口資料，沒有其他人士的戶口資料，社署需向約10萬人查詢額外資料，料將倍添社署工作。

羅致光稱，近月申請綜援個案倍增，社署社會保障部正面對前所未有的壓力，若再加上派一萬元的工作，將會是最後一根稻草，令社署工作崩潰。羅致光重申作為局長，不可能要求社署同事放緩處理綜援申請或其他重要工作，以處理派一萬元的工作，惟有一力承擔起這個政治壓力。