【財政預算案】陳茂波：若派錢包括部份非永久居民　易遭司法覆核

財政司司長陳茂波周三（26日）公布新一份財政預算案，將向滿18歲的香港永久居民派發1萬元。社會有聲音要求非永久居民亦可獲派錢，陳茂波今天（29日）出席電台節目時表示，計劃針對香港永久居民，是因為非永久居民包括外傭、在香港讀書的人，如果派錢給這些人，社會上可能又會有意見質疑是否合適，若屆時政府剔除某些群體，可能有人會提出司法覆核，法律上風險高，亦會影響派錢時間。 有市民致電電台節目，指政府是否可以用現時發放綜援等形式去派錢給部份市民，加快程序，陳茂波稱政府會考慮。

▼《財政預算案2020》措施▼

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對於有新移民認為派發1萬元的計劃沒有覆蓋他們，陳茂波指，關愛基金正積極研究如何幫助他們，被問到會否透過關愛基金向新移民派1萬元，他稱需留待諮詢委員會考慮。

創新及科技局局長楊偉雄昨天指使用網上銀行及「轉數快」的市民，會比只使用銀行戶口的市民更快收到錢。陳茂波稱，政府鼓勵市民更多使用網上銀行，但由於長者未必適應電子化，故政府同時亦會透過傳統方式發放1萬元。

▼四圖看清財政預算案2020派錢退稅措施▼

陳茂波亦指，勞福局會研究如何協助失業或就業不足的人，包括研究失業援助金，他承認現時對於失業人士的援助，部分人未必能夠受惠，但僱員再培訓局有計劃讓他們進修，同時給予津貼。

烽煙聽眾陳先生認為，政府可以用現時發放綜援等形式去派錢給部份市民，加快程序，陳茂波稱政府會考慮，「如果可以用到，又會快啲，何樂而不為？」聽眾毛女士稱，長者看醫生費用昂貴，而醫療券金額不足，陳茂波指已邀請食物及衞生局研究是否可調整恆常金額，「唔使每年加」，但指該局正全力抗疫，稍後會再檢討。