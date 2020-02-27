【財政預算案2020】派錢1萬要快又平？創科界倡政府設申請程式　

財政司司長陳茂波昨日公布的新一份財政預算案，宣布向18歲或以上香港永久居民發放1萬元，相信不少人最關注的，是何時可到手？早前長和系榮譽主席李嘉誠向中小企派錢，只花一個多小時即可完成程序，人工智能的確加快及省略不少行政時間。智能手機軟件開發商Innopage創辦人李勁華表示，根據經驗，若政府採用差不多的技術，連同各項測試，的確要花上兩至三個月，而項目以市價來說，不用花上8位數字去處理，故政府要花上10億元進行派錢，的確「預鬆咗好多」。 財經事務及庫務局回覆《香港01》提問時表示，待立法會在獲批撥款後盡快推出計劃，早日開始接受登記及發放款項，指登記手續將以簡單方便為原則，市民只須向相關部門提交簡單個人資料，便可完成登記。當局又提到，政府在2011年曾推出的「$6000計劃」，數據經過大約10年後，當時使用的電腦系統已不能重用，意味所有資料要重新填寫，因此市民要再次填表等派錢。

▼《財政預算案2020》措施▼

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創科界：政府搞個由請程式 三個月內能派錢

早前長和系榮譽主席李嘉誠向中小企派「應急錢」，用上人工智能科技，只花24小時便可完成派錢程序，非常快速簡單，政府派錢能否借經驗加快時間呢？

Innopage創辦人李勁華表示，李嘉誠基金會採用雲端科技，只在特有的程式上「加多減少」，非常簡單，連同測試大約一個月完成可用，但政府方面程序上不能採用第三方電腦，重新設計一個新程序要多花多少許時間。他提到，今次獲發1萬元的門檻簡單，跟去年發4,000元有很大分別，相信連同多項複雜測試，以政府一向工作程序，三個月內的確能夠「派到錢」，並可以簡單電腦程式，市民於家中處理，省卻大量人手複核程序，「只要砌好部機，最少可能省去8成對資料嘅人手同時間，收錢快好多。」

去年政府推出有條件發派4,000元計劃，花了3.3億行政費用，今次政府預留大約10億處理相關程序，被指「誇張」。李勁華說，派錢後有不同的「售後服務」，包括可能出現部份人取款困難，或出現不同「意外」，需要協助，的確要預留人手，但若然只計算程式制作、測試等成本，市價不用200萬，但明白到政府派錢不能出錯，花的「心機」倍增，但亦不用花上8位數成本，故未能了解「10億行政費」的概念，「其實今次簡單過4,000蚊個次好多，製作成本平啲，所以中間係咪要加人手處理其他事就未知了。」

↓↓四圖看清財政預算案2020派錢退稅措施↓↓

難以理解需預留10億作行政費

去年政府推出有條件發派4,000元計劃，花了3.3億行政費用，今次政府預留大約10億處理相關程序，被指「誇張」。李勁華說，派錢後有不同的「售後服務」，包括可能出現部份人取款困難，或出現不同「意外」，需要協助，的確要預留人手，但若然只計算程式制作、測試等成本，市價不用200萬，但明白到政府派錢不能出錯，花的「心機」倍增，但亦不用花上8位數成本，故未能了解「10億行政費」的概念，「其實今次簡單過4,000蚊個次好多，製作成本平啲，所以中間係咪要加人手處理其他事就未知了。」

財政司司長陳茂波今日所公布新一份《財政預算案》中，宣布向18歲或以上香港永久居民發放1萬元。（歐嘉樂攝）

財政司司長陳茂波今日所公布新一份《財政預算案》中，宣布向18歲或以上香港永久居民發放1萬元。（李澤彤攝）

「$6,000計劃」申請人資料已銷毀

財經事務及庫務局回覆《香港01》提問時表示，港府各有關部門正就「現金發放計劃」全力進行前期籌備工作，包括擬備流程、設計及開發電腦系統、擬定推廣計劃等，以在獲批撥款後盡快推出計劃，早日開始接受登記及發放款項，指登記手續將以簡單方便為原則，市民只須向相關部門提交簡單個人資料，便可完成登記。

財庫局指，會在獲批撥款後，盡快公佈計劃細節，包括時間表，並指這次計劃所用的電腦系統將由內部開發，無需向外招標。



當局又提到，政府在2011年曾推出的「$6,000計劃」，數據經過大約10年後，當時使用的電腦系統已不能重用，並已銷毀「$6,000計劃」下收集的個人資料，又指根據入境事務處的資料，有約700萬人符合「現金發放計劃」的資格，比2011年「$6,000計劃」的約620萬人為多。

2011年，時任財政司司長曾俊華於預算案中，向每名年滿18歲的香港永久居民，派錢6000元，當年的派錢安排，是按年齡組別分5批登記，於一年內完成。（資料圖片）

金融界張華峰：可利用網上銀行加快派錢

金融界立法會議員張華峰則說，明白到外界對派錢時間及行政費相當敏感，現時網上銀行相當普及，銀行本身所設的大數據，相信可幫助加快核實申請人身份速度。他指根據早年港府派錢的經驗，部份銀行本身協助派錢，安排上已準備配合港府安排。

2011年，時任財政司司長曾俊華於預算案中，向每名年滿18歲的香港永久居民派發6,000元，當年的派錢安排是按年齡組別分5批登記，於一年內完成，有本港銀行戶口的市民，透過親身、郵寄或電子銀行交表，由銀行處理申請及注資金額到戶口，沒有本港銀行戶口的申請人，則需到郵局登記及領取支票，而今年派款的最終定案，有待政府公布。