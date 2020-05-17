反修例│央視推修例專題片　批教協煽動學生、港媒立場先行

中央廣播電視總台（CCTV）今日（17日）推出《另一個香港》的專題片，分為「香港之亂」及「風從何來」兩集，講述香港反修例示威活動，並訪問不同界別人士、學者及市民。紀錄片並批評教協煽動學生，指現時的香港是一個「被反中教育」綁架的香港，亦部分香港媒體立場先行，抹黑香港警隊。

▼《另一個香港》部份內容▼

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《另一個香港》專題片共有兩集，總時長約80分鐘。央視網站對專題片的簡介指，修例風波中，激進暴力犯罪行為嚴重踐踏法治和社會秩序，嚴重破壞香港繁榮穩定，嚴重挑戰一國兩制原則底線，希望藉由此專題片，聚焦「黑色風暴」籠罩下的香港。

專題片指示威者組織嚴密 背後有外部勢力

專題片第一集為《香港之亂》，當中除了並訪問了英國學者羅思義、香港前刑事檢控專員江樂士、美心集團創辦人之一伍沾德長女伍淑清、立法會議員廖長江、香港法學交流基金會主席大律師馬恩國等人，按時序講述了由陳同佳案引發的逃犯條例修訂風波，以及後來引發的種種衝突。

當中提及示威者612包圍立法會、七一衝入立法會、7月21日衝擊中聯辦等事件。專題片旁述指，示威者組織嚴密、分工明確，有人在前排做「攻擊手」，有人負責佈防攔截警察，亦有人充當通信員，指出外部勢力一直支持香港暴亂，「反中亂港」原本是不切實際的夢，但成為了配合西方打痛中國的牌。

指修例風波背後涉黑金政治 批教協煽動學生 港媒立場先行

而第二集名為《風從何來》，則指香港去年的修例風波後有黑金政治，而傳媒亦一直將鏡頭對準執法者，無視施暴者，常常是「立場先行」，專題片更訪問去年曾向示威者舉長槍的葵青區警長劉澤基。他說，當時不想傷人，所以沒有伸出危險性較高的短槍，更指香港媒體沒有訪問他，「他們不想給你這個機會去澄清。」

《風從何來》一集中更指，香港中學部分中國歷史教材內容偏頗，批評教協在反修例示威中煽動學界到維園示威，強力表達政治訴求。專題片並以去年11月發生的理大事件為例，指學校變成了兵工廠，而香港是一個「被反中教育」綁架了的香港。