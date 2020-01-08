中新社揀選伍淑清2019全球華僑華人年度人物　讚其為港發聲

美心集團創辦人長女伍淑清，在反修例活動期間多次發言，惹來爭議。繼早前入選「感動中國2019年度人物評選」後，今日（8日）再獲中國新聞社評選為「2019年全球華僑華人年度人物」之一，並稱讚她「身體力行，愛國愛港」。

美心集團創辦人長女伍淑清今日獲選中新社「2019年全球華僑華人年度人物」。（短片截圖）

中新社讚伍淑清「身體力行，愛國愛港」​

中國新聞社今日舉行「2019年全球華僑華人年度人物評選頒獎典禮」，共選出10大年度人物，反修例風波中多次發言的美心集團創辦人長女伍淑清位列其中，主辦方稱她「身體力行，愛國愛港」。頒獎影片亦特別提及她在去年9年在聯合國人權理事會第42屆會議上曾「為港發聲」。

頒獎影片中亦提及伍淑清多年來一直致力於香港青少年的國情教育，指其十多年來先後組織100多個交流團、萬餘名代表到中國各地參觀，增進香港青少年對祖國的歸屬感。

何超瓊（左）和伍淑清（右）早前在聯合國人權理事會第42次會議証發表演講，言論批評香港的示威者。（觀察者網）

伍淑清多次就反修例發表言論 曾稱要放棄這一代的年輕人

去年9月，反修例風波已經在香港引起多輪遊行及暴力衝突，伍淑清聯合香港各界婦女聯合協進會主席何超瓊曾一起出席瑞士日內瓦召開的聯合國人權理事會。會議中，伍淑清曾批評示威者暴力圍堵機場、破壞公共設施，影響外界對香港安全的觀感和全球形象。其後伍淑清亦多次公開批評香港的示威者，更曾稱「會放棄這一代的年輕人」。

伍淑清的言論引發爭議，示威者其後發起「罷食美心」的活動，並在多間美心旗下的食肆進行破壞。

伍淑清言論引起示威者不滿，引起全港罷食美心等行動↓