政府委羅兵咸永道任「保就業」代理人　冀收申請後三至四周發津貼

特首林鄭月娥上月初公布第二輪「防疫抗疫基金」，當中包括「保就業」計劃，向僱主提供有時限財政支援，保留原本可能因疫情而會被遣散的僱員。政府今日（17日）宣布委聘羅兵咸永道諮詢服務有限公司出任「保就業」計劃代理人，協助推行計劃，目標是在收到申請後的三至四星期向僱主和自僱人士發放第一期補貼。

政府今日（17日）宣布委聘羅兵咸永道諮詢服務有限公司出任「保就業」計劃代理人，目標是在收到申請後的三至四星期向僱主和自僱人士發放第一期補貼。（資料圖片）

政策創新與統籌辦事處上月邀請香港主要的專業會計師事務所，就計劃的代理人服務提交建議書，經遴選程序後，羅兵咸永道獲聘為「保就業」計劃的代理人。

代理人的職責包括協助政府制定「保就業」計劃的工作流程、設計接受網上申請的網站、處理和審核申請、計算補貼、資助回扣和罰款額、透過熱線、電郵和服務處解答申請人的查詢，以及在申請期前後核查個案。代理人也會和強積金受託人與其他持分者緊密合作，確保迅速而謹慎地處理申請。

合資格的僱主可獲為期六個月的工資補貼，第一期補貼涵蓋2020年6月至8月；合資格的自僱人士可申領一筆過7,500元的資助。合資格人士可在5月25日至6月14日期間，透過專用網站提交第一期補貼申請。