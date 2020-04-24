抗疫基金｜保就業計劃三大漏洞未堵　工會憂打工仔照被減薪被裁

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，財委會早前通過涉及1,375億元第二輪抗疫基金，當中810億元用於「保就業」工資補貼計劃。不過，在財委會通過翌日後，有工會便收到工友求助，被公司要求減薪三成。職工盟主席吳敏兒指，保就業計劃仍存多個漏洞，包括無法改善打工仔被減薪、被裁員的問題。有經濟學者亦認為，欠監察機制下，「到底僱主拎咗錢，係咪真係會畀僱員？」

▼保就業計劃問與答▼

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政府發言人昨日（20日）表明，將盡快推出承擔額達810億元的「保就業」計劃，補貼僱主5成工資，津貼上限為9000元，為期6個月。僱主須簽署承諾書，承諾在補貼期間不會裁員，並全數用於支薪，首期津貼將不遲於今年6月發放；有供強積金的自僱人士，亦獲發一筆過7500元資助，料上述措施可惠及逾26萬名僱主及其170萬名員工，以及約21.5萬名自僱人士。不過，若僱主「中飽私囊」，政府則尚未公布詳細罰則。



一、無法阻止僱主減薪、要求員工放無薪假



職工盟主席吳敏兒直言，在財委會通過第二波抗疫基金翌日，工會已收到求助，有任文職的打工仔反映，僱主要求減薪三成，同事需就此簽署自願同意書，「1月時已經減咗兩成」，直斥計劃只是「保職位，不保人工」。



二、只對人數不計人頭



另外，勞福局局長羅致光早前亦表明，計劃「只對人數不計人頭」。吳敏兒表示，僱主可解僱職員，再以較低人工請人，「炒咗個拎2萬人工嘅，再用最低工資請返個人。」另外，她更指出有機會出現「人皮燈籠」員工，僱主或偽造簽到簿紀錄，從而騙取補貼。

三、只靠僱員、工會舉報 罰則未明



吳敏兒認為，在欠缺監管機制的情況下，即使罰則多重亦難有成效。政府曾說要靠市民、工會舉報，她反問「唔通每個工會派人落去公司查？」她認為工會透過與公司簽集體談判權協議，方可監察實況，並有實則文件支持。

經濟學者憂計劃現亂象 難保就業



香港中文大學經濟學系副教授莊太量指，不少企業自去年6月起，受反修例示威衝突影響，再加上疫情衝擊，已出現現金流問題。對於計劃可否達「保就業」的效果，他亦感到質疑，「到底僱主拎咗錢，係咪真係會畀僱員，可能佢會拎去還債或者交租。」莊亦指，部分行業租金才是最大支出，加上生意環境差，可能仍會結業。