【抗疫基金】失業率飆升　港府「保就業」代出糧計劃6月前發放

新冠肺炎疫情持續，本年1月至3月的失業率錄得4.2%，創逾9年新高。 政府發言人今（20日）表明，將盡快推出承擔額達810億元的「保就業」計劃，補貼僱主5成工資，津貼上限為9000元，為期6個月。僱主須簽署承諾書，承諾在補貼期間不會裁員，並全數用於支薪，首期津貼將不遲於今年6月發放；有供強積金的自僱人士，亦獲發一筆過7500元資助，料上述措施可惠及逾26萬名僱主及其170萬名員工，以及約21.5萬名自僱人士。 民間倡議設立援助金，支援未能受惠的失業人士，發言人則指，政府將透過綜援系統，推出有時限的失業支援計劃。

民間炮轟港府「保就業」計劃遺漏失業人士，勞福局局長指現有綜援制度保障，希望社會將綜援去污名化。（資料圖片）

立法會財委會上周六通過撥款，政府發言人表示，會盡快推出「保就業」計劃，向僱主提供有時限的財政支援，以協助他們保留原本因業務萎縮而無可避免會被遣散的員工，另配合其他紓困措施和信貸安排，將有助企業維持運作，保障就業，以及令本港經濟在疫情過後能更迅速復蘇。

第一期代出糧計劃月底發放 支付6至8月薪金

「保就業」計劃下，政府提供的工資補貼以「指定月份」的五成工資作為計算基礎，工資上限為每月18,000元，為期六個月。補貼分兩期支付，第一筆補貼不遲於今年6月底發放，以補助僱主支付今年6至8月的員工薪酬，避免僱主裁員，保住員工飯碗。

申請獲批後，領取薪酬員工數目不能少於今年3月份的僱員人數，而僱主所申領的補貼必須全數支付員工薪酬。因此，期間為該僱主聘用的員工都會受惠。

發言人指出，除員工薪酬不受疫情影響的機構外（包括香港特區政府、法定機構、政府資助機構受資助員工等），所有為僱員作出強積金供款或有設立職業退休計劃的僱主均符合申請資格。參加「保就業」計劃的僱主須簽署承諾書，承諾在接受補貼期間不會裁員，並會把政府工資補貼金額全數用於僱員工資。

「保就業」計劃亦會向於去年1月1日至今年3月31日已向強積金供款的自僱人士提供一筆過7500元的資助。剔除不具備申請資格者，預計「保就業」計劃能惠及超過26萬有向強積金供款及有設立職業退休計劃的僱主及其170萬名員工，以及約21.5萬名自僱人士。

餐飲、建造及陸路運輸業另處理

強積金計劃沒有完全涵蓋的餐飲、建造及陸路運輸業的僱主／僱員，他們將會在專為個別行業推行的計劃下獲得支援。創職位方面，政府將預留60億元，於未來兩年在公營及私營機構創造約3萬個有時限的職位，涵蓋不同技能及學歷人士。此外，政府會聘請超過1萬個公務員，以取代退休人員和填補2020至21年度預算中新設的職位，以及僱用約5000名短期青年實習生。

勞工處將於今年下半年調升在「中高齡就業計劃」、「展翅青見計劃」及「就業展才能計劃」下僱主可獲發放的在職培訓津貼金額上限，以進一步鼓勵僱主聘用60歲或以上的年長人士、青年人及殘疾人士，並為他們提供在職培訓。勞工處亦計劃於今年下半年以試點方式，向參加這些就業計劃的合資格年長人士、青年人及殘疾人士發放留任津貼，鼓勵他們接受及完成在職培訓，從而穩定就業。

港府早前推出第二輪防疫抗疫基金，亦有「保就業」計劃，支援各行各業打工仔。（資料圖片/余俊亮攝）

「保就業」計劃未能受惠的失業人士方面，發言人則指，將透過綜援系統推出有時限的失業支援計劃，協助他們渡過因疫情而急速惡化的就業情況。