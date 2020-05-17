新冠肺炎｜屯門醫院負壓系統因火警鐘誤鳴停用　涉事病房無確診者

再有公立醫院隔離病房負壓系統一度暫停。醫院管理局總行政經理何婉霞表示，屯門醫院今早（17日）因火警鐘誤鳴，負壓病房抽風系統因安全問題自動停止。經消防員到場調查後發現並無發生火警，醫院空調及負壓系統於一小時十五分鐘後回復正常。何婉霞強調，當時涉事病房內並無確診患者。

屯門醫院有病房的空調及負壓系統今早（17日）早上七時多一度暫停。（資料圖片）

屯門醫院有病房的空調及負壓系統今早（17日）早上七時多一度暫停，醫院管理局總行政經理何婉霞表示，因火警鐘誤鳴，負壓病房抽風系統因安全性問題自動停止。消防員到場調查後發現並無發生火警，醫院空調及負壓系統於一小時十五分鐘後回復正常。

涉事病房無確診患者入住

何指，該負壓病房有5名病人入住，當中3名病人日前測試後，已確認對新型冠狀病毒呈陰性反應，正等候轉往普通病房；而另外2名病人屬「低空氣傳播風險肺結核」病人，她強調當時無確診病人入住該病房。何婉霞又提到，當時沒有病人出入及進行高風險醫療程序，加上病房外的醫護人員都有穿著合適保護裝備，院方經評估後認為傳播風險非常低，並已要求機電署全面調查，並提交相關報告，涉事的煙霧感應器亦已經更換。



醫院管理局總行政經理何婉霞表示，因火警鐘誤鳴，負壓病房抽風系統因安全性問題自動停止。（張浩維攝）

醫管局：與日前北區醫系統故障屬不同性質

日前北區醫院隔離病房負壓系統亦先後兩次出現故障，負壓抽風系統的風閘未能如常運作。但何婉霞認為，今次事件性質並不相同，負壓系統並非因故障暫停，而是因火警鐘誤嗚後，負壓的抽風系統是據消防處規定，因應安全問題而自動停止，以免倘發生火警時，將火場的濃煙抽到其他病房。