新冠肺炎｜醫管局服務恢復進度視乎疫情及人手裝備　考慮開放探病

政府早前宣布內地入境人士強制檢疫14日安排至6月7日屆滿，限聚令等防疫規管措施亦將於周四屆滿。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（17日）在記者會上被追問會否建議延長檢疫措施，她稱要視乎兩地疫情發展，以及社會、醫療系統、高危地方、檢測追蹤等準備。 至於醫院服務恢復情況，醫管局行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，首階段會先恢復診斷服務，亦有考慮逐步恢復探病服務，或先開放康復醫院，但探病前需要預約及有人數限制。

張竹君表示，兩地一直有聯防聯控機制，應否放寬檢疫安排要視乎兩地疫情發展。（張浩維攝）

張竹君表示，兩地一直有聯防聯控機制，應否放寬檢疫安排要視乎兩地疫情發展，以及有否機制可方便兩地居民。她又指，就社交距離及相關措施，世衞有提供指引，除了疫情發展，亦要檢視社會、醫療系統、高危地方、檢測追蹤準備等，應否放寬要整體去評估。

被問及醫管局服務恢復情況，何婉霞表示，在可行情況下，仍要平衡感染控制服務承載能力及人手裝備安排，檢視恢復速度。她續指，首階段是恢復診斷服務，跟進病人情況；第二階段是門診及日間服務，加快分流病人及支援病人出院後覆診；第三階段是用較多個人保護裝備的預約手術，強調視乎疫情進展逐步恢復，要兩手準備，一方面應對疫情，另一方面處理恆常系統機制。

考慮逐步恢復探病 首階段是康復醫院

至於探病服務，何婉霞表示明白病人希望與家人見面，目前安排視頻服務，亦向臨危病人提供恩恤安排，考慮逐步恢復探病，首階段是康復醫院，探病人數要有限制及要安排預約，避免探訪人流過多，若有意外發生亦可作個案追蹤。