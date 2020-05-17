限聚令｜行會成員林正財料措施延長多14天　宗教活動放寬出席人數

限聚令、各種處所限制將於周四(5月21日)屆滿，行政會議成員林正財表示，未來數天仍需要觀望疫情發展，特別是近期荃灣梨木樹邨的本地個案源頭有待追查，料梨木樹邨、卓明樓等居民的化驗結果出爐，有助評估最新疫情及這群組的感染源頭。 他又說，如本港沒有重大疫情轉變，料限聚令傾向延長多14日，但部份措施可以考慮「微調」放寬，例如宗教活動可放寬至100人至200人聚會。

▼政府放寬限聚令、食肆及其他處所措施▼

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行政會議成員林正財表示，未來數天仍需要觀望疫情發展，特別是近期荃灣梨木樹邨的本地個案源頭有待追查，相信該邨邨民、荃灣街市街卓明樓居民的化驗結果出爐，有助評估最新疫情及這群組的感染源頭。

林又說，如本港沒有重大疫情轉變，料「限聚令」傾向延長多14日，但部份措施可以考慮「微調」放寬，例如宗教活動。

他解釋，婚禮活動早前已放寬至50人出席，他個人認為宗教活動可放寬至100人至200人聚會，但天主教及基督教活動宜暫停聖餐，而佛教方面不應共用經書及不要在過程中進食。宗教活動如有唱歌儀式，出席者也應全程戴口罩。

行政會議成員林正財（資料圖片/黃舒慧攝）

被問到檢測數量應否提高至港大微生物學講座教授袁國勇所建議的每日7500個，他認為應為高危群組檢驗；另外政府必須加強宣傳，呼籲有輕微病徵的市民到私家醫生診所、18區中醫教研中心或地區康健中心提交深喉唾液樣本，找出在社區的「隱形」新型肺炎病人。

▼政府派口罩安排▼