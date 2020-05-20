騙徒訛稱送名貴包裹惟須付款「通關」　聾人墮網上騙局失近20萬　

網上騙案層出不窮，聾啞人士C小姐（化名）去年年尾在facebook結識到一名網友，對方聲稱會於海外寄出名貴包裹，內有iPhone、名牌手袋、名錶等，其後當事人收到自稱海關發出的短訊，以各種名義索款，包括證明並非洗黑錢、徵收關稅等，前後付了近20萬元，當中一大半更需向聾人朋友借錢。 多次付款卻遲遲未見包裹蹤影，終令C小姐意識到遇上騙案而報警，亦後悔當初因貪心受騙。聾人組織「龍耳」創辦人邵日贊指，由去年至今已收到3個類似求助，被騙款項接近60萬，期望市民提醒警覺，不要再有人受騙。

C小姐被騙去接近20萬，現在每月仍需還款予朋友。（黃詠榆攝）

C小姐（化名）最初於facebook認識了騙徙，惟並未在真實世界中見面，「傾傾下話想送禮物比我」，包裹內有iPhone、名牌手袋、名錶、大量美金，「對方會話見你生活好困難，想送啲嘢比你。」豈料不久後，又有一名自稱海關的人員聯絡她，聲稱要付關稅，C小姐起初亦深信不疑，不斷按要求提供款項，前前後後付出近20萬元，當中10萬更需向數名朋友、丈夫「籌錢」，直至後期在朋友圈子中聽到類似的故事，始發覺自己受騙，並到警署報案。

事件成夫妻間心結

事過境遷，她坦承當初貪心，亦過份堅持己見，一直想著「快啲比返啲錢，就可以拎返晒所有錢」。她亦指，由於自己是聽障人士，所以很少接觸相關新聞，亦為自己決定感到相當後悔。C小姐表示，丈夫無業，自己是家中唯一經濟支柱，月收入僅得1萬多元，「依家變咗負債……又要返工又要照顧小朋友，真係好辛苦」，此事亦成為夫妻之間的心結。

在類似的騙案中，受牽連的絕不只有受害者，其家人、朋友亦隨時被拉下水。A先生、B小姐（化名）正正是另一位聾人受害人的朋友，二人亦是聾人，共籌了12.5萬，其中A先生更為朋友到高息財務公司借了8萬元，但在轉賬過程中，發現戶口持有人名字不同，已心生懷疑，包裹遲遲未見蹤影，令他們意識到受騙。

B小姐和A先生的共同朋友亦遇到類似騙局，二人最初為幫朋友，共借出12.5萬元。（黃詠榆攝）

龍耳創辦人邵日贊指，由去年至今已收到3個類似個案，行騙手法相近，三個案損失接近60萬。他解釋，「聾人感情世界好直率，尤其是在感情方面」，若當時人感到孤獨容易受騙，加上近年社交媒體興起，「連健聽人士都咁多人比人呃」。他明白難以追討損失款項，但期望透過事主的分享，不要再有人受騙。協助跟進事件的工黨主席郭永健表示，會繼續向警方跟進相關調查進度，亦關注現行有沒有足夠渠道，讓殘疾人士接收到相關資訊。

龍耳創辦人邵日贊、工黨主席郭永健。（黃詠榆攝）

警方表示，案件中一名男子聲稱要郵寄一份包裹給報案人，但該包裹被海關扣起，要求報案人轉帳金錢處理，報案人按指示共轉帳約19,800元到3個本地銀行戶口後，未能再聯絡上對方，懷疑受騙，於是報案，案件現列作「以欺騙手段取得財產」，暫未有人被捕。

香港海關回應查詢時則指，為郵件／包裹及貨物提供清關服務，不會收取任何費用，並警告冒認公職人員屬嚴重刑事罪行，公眾人士切勿以身試法，亦提醒市民切勿輕信陌生人訊息，如有懷疑，可與海關聯絡及報警求助。