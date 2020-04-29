口罩騙案｜8男女訛稱賣口罩呃$52萬　揭女騙徒「報假案」圖避刑責

新冠肺炎疫情持續，市面口罩供應仍短缺。近日警方再搗破一個口罩騙案集團拘捕5男3女，他們涉嫌於網上訛稱賣印尼口罩，44人受騙涉款約52萬元。被捕8人中，一名女騙徒曾向警方報假案，企圖混淆警方調查。

屯門警區探員展開代號「煉石行動」的拘捕行動，探員於4月28日至29日在全港各區共拘捕5男3女，圖為其中一名報稱「上層賣家」的騙徒。（郭倩雯攝）

屯門警區刑事總督察武少禧表示， 今年2月，屯門警區探員展開代號「煉石行動」的拘捕行動，探員於4月28日至29日在全港各區共拘捕5男3女，他們介乎20歲至32歲，罪名為以欺詐手段取得財產罪被捕。被捕的8男女涉事6宗口罩騙案，共44人受騙涉款約52萬元。

女騙徒報假案 自稱遭上層賣家欺騙

探員調查案件時，發現有女騙徒向警方報假案，企圖逃避刑事責任。武少禧表示，該名女騙徒聲稱有口罩賣，騙取20多人共40萬元。其後她向警方報案，聲稱自己為「中間人」，自己被上層賣家欺騙，她繳付買口罩錢後，上層買家亦不知所終。

由於該女騙徒不願提供上層賣家資料，她曾轉帳2筆大額金錢轉至上層賣家，於是引起探員懷疑。其後該女騙徒涉誤導警務人員、以欺騙手法取得財產罪被捕，至於另外2名上層賣家涉洗黑錢被捕。警方指出，不排除有更多人被捕。

開設新註冊行騙 得手後即刪戶口

警方指，不少市民於上網購買口罩等防疫用品，今年1月至3月屯門警區共接獲103名市民報案，他們報稱於網上買口罩受騙，合共涉款約100萬元。騙徒主要用Instagram、Carousell及Facebook行騙，並開設新註冊行騙，得手後立即刪除戶口。

屯門警區重案組第一隊高級督察袁銘樂表示，騙徒主要於網上帖文指，可以低於市價出售口罩，要求受害人將錢存入指定戶口，或者支付簿或轉數快等方法匯錢，但受害人轉帳後未能收到口罩，騙徒亦不知所終。

最年幼苦主為14歲女童 被騙取520元

今年2月為騙案下旬高峰期，至3月騙案數字有回落。受騙的103人包括83女20男，最年幼受害者為一名14歲女童，她被騙取520元。另外最高金額1宗案件為，一名24歲男子被騙取14萬元。而受害者沒有特定職業，最多受害人組別為31歲至50歲的女性，當中不少人為主婦及一家之主，普遍為家人購買口罩時受騙。