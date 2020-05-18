DSE歷史科｜鄧振強指設定不理想　倡不計分照改題作評級參考

教育局罕有要求考評局撤銷今屆中學文憑試（DSE）歷史科涉及中日關係試題，引發軒然大波。中學校長會主席鄧振強今（18日）接受港台節目訪問時表示，有關題目的設定不理想，因其可討論範圍小。他認為是次爭議已不單是教育問題，亦涉國家民族等不同層次討論，惟事件沸沸揚揚，只會對考生不利。 他又憂慮，局方取消相關試題，會對部分考生不公，建議可照改答案，並據個案機制定奪最終評級。

2020年中學文憑試歷史科涉及中日關係的試題引發爭議。（資料圖片）

鄧振強指，題目的背景涉及中日二十世紀關係，其可討論範圍小，倘考生認同利多於弊，將難自圓其說或答得均衡，「所以一定會答不同意，都係答個弊字。」

他又指，單從開放式題型而論，需確保兩方立場有討論空間，就其個人歷史所學，他認為題目設定不理想，惟對於考生而言，則屬於不難處理題目，因該段所述時間，日本經濟掠奪是主軸，只要考生運用正確史觀及史實佐證，立論正確，相信即可全取8分。



鄧又表明，部分考生或有感題目得心應手，遂分配較多時間作答，取消題目或因而會造成不公，令評級變差，變相懲罰考生。他建議，局方在照顧大原則取消題目的同時，可仍然批改相關試題，並對照有否考生評級因而出現落差，如有者可據個案方式再作審視。

被問到如何評論教育局做法？他則指，是次引起大爭議，亦牽起多方討論，並涉不同層次，包括答題表現、國家民族等，已不單是教育問題，惟他認為事件沸沸揚揚，只會對考生不利，因為今屆DSE一波三折，已受疫情延期，他不期望考生再受此不幸事件有所影響，期望考評局可作通盤考慮。



鄧振強建議，即使取消題目，局方仍可照改考生答案，倘整體評級受影響，可再以個案機制審視。（資料圖片）

今屆歷史科有題目問及考生是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的說法。教育局長楊潤雄上周五（15日）召開記者會，表明有關試題具引導性，考生或因而達至偏頗結論，亦嚴重傷害在日本侵華戰爭造成大量喪生的國民感情與尊嚴，加上試題與課程目標不配合，局方會要求考評局取消該條引起爭議的試題，並會派員到考評局了解出題機制。

