DSE歷史科｜考生仔細答日本對中國弊多於利　憂取消試題成績降級

2020年中學文憑試（DSE）歷史科（世史科）涉及中日關係的試題引發風波，題目問及考生是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的說法，教育局局長楊潤雄以傷害國民感情等理由，要求考評局取消相關試題，並表明會派員調查。 有應屆歷史科考生表示，作答立場是「弊多於利」，不認為題目有偏頗或有引導性，又指答題時花逾20分鐘仔細作答此題，擔心若取消試題，考試成績會因此受影響甚示比原本差，批評當局取消試題的做法不負責任。

今屆文憑試歷史科卷一第二題舉出「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的說法，詢問考生是否同意此說法，並須解釋答案。（黃舒慧攝）

W同學是應屆DSE歷史科考生，他認為涉事題目是典型比較利弊題目，對取消試題建議感到非常詫異和不理解。根據過往考核模式，考生需運用試題資料及自己所知比較才會有分數；又指3年課程期間，書本提及大量日本的「弊」，不認為相關試題有偏頗或引導性。

涉事試題為歷史科卷一其中一條必答題，佔試卷8分。W同學表示，自己花費20分鐘作答該題，立場是不同意題目的說法，即是採取「弊多於利」的論述，並列舉三項論點反駁，包括日本對華「二十一條」、東北九一八事變及日軍全面侵華；而卷一後部分題目的作答時間不太足夠。

他原本預計能在該題取得較高分數，整科預計能奪得5級或以上成績，但目前該題面臨取消危機，因而擔心成績或會「降級」；自己原本預計世史科為「最佳五科」其中之一，因此同時擔心會影響整體成績表現。

對於教育局要求取消試題，W同學直言感到非常詫異，不明白為何該條試題會捲入政治漩渦。（黃舒慧攝）

他續指，歷史科並無校本評核，所有分數均來自卷一及卷二筆試，因此取消試題會對成績有很大影響，教育局的做法不負責任，甚至會影響本周四（21日）中史科考生的心情，「政治先行、立場先行，歷史教育點樣走落去？」

今屆DSE考生歷經反修例風波、肺炎疫情、考試延期，現時世史科考生更遇上試題風波，W同學直言感到「好攰」，社會事件期間已影響溫書心情，想不到爭議竟然會蔓延，影響自身考試成績，因而感到纏繞不安。

現時正於教育大學修讀歷史教育系課程的張嘉浩表示，作為一名準老師，他對前景感到擔憂：「將來教六四事件、文革、大躍進課題，係咪都要睇住紅線、按住良心教學？」（黃舒慧攝）

現時正於教育大學修讀歷史教育系課程的張嘉浩為本屆考生感到不公平，並對日後教學前景感到擔憂：「將來教六四事件、文革、大躍進課題，係咪都要睇住紅線、按住良心教學？」

港大歷史系系會主席李業勤為2019年DSE歷史科及中史科考生，並且同樣取得最高的5**成績。他指出，歷史科要求考生從不同角度分析及批判性思考，此次涉及中日關係的試題題型合適。他促請部分教育工作者、政府部門不應上綱上線、無限批鬥。