防疫抗疫基金│保就業計劃下周一始申請　僱主須就受僱人數作承諾

新冠肺炎疫情肆虐，政府早前通過第二波抗疫基金，包括逾800億元的「保就業」計劃，向企業提供一半工資補貼，按每名員工月薪1.8萬元為上限，最高補貼額為每月9,000元，為期半年。勞工及福利局局長羅致光上周公布計劃詳情，包括於5月25日開放申請，僱主最快可於6月收到資助，他今日（18日）公布細節時強調，計劃下6至8月受薪人數，不少能少3月份受僱人數；以及3月31日前仍要有活躍的強積金戶口；薪金方面僱主可以12月至3月薪金為基準，「因已成為歷史，可防止僱主作調整」。 申請計劃的僱主須作兩點承諾，包括6至8月受薪人數，不會較3月份受僱人數少；以及工資補貼將全數用於僱員工資；政府除公開申請參加計劃的僱主名單外，亦會抽查不同機構到現場作觀察。羅致光強調，準確來說，計劃並非為個別僱員申請就業津貼，而是協助僱主持續聘用僱員。

統籌辦事處總監馮程淑儀表示，明日(17日)會設專用網站，有關表格可於下星期開始於網上填妥，她表示相信僱主只需15分鐘可完成；僱主須填寫指定表格，包括須附上強積金及銀行月結單等資料，上載至「保就業」計劃專用網站；自僱人士除個人資料外，只需提供強積金受託人名稱等資料上載。

勞工及福利局局長羅致光早前指，只要員工有強積金或職業退休計劃，且有關戶口在今年3月31日前開設，便可申領。在強積金計劃、職業退休計劃下，覆蓋了27萬僱主及177萬僱員；另外約21.5萬自僱人士可申請一筆過7,500元津貼，惟自僱人士亦需要在3月31日之前已經開設強基金戶口且未取消。

另外，為期6個月的工資補貼會分兩期支付，第一期支付6月至8月的工資；第二期支付9月至11月的工資。而申請的僱主須承諾，補貼期間不得裁員，把政府工資補貼金額全數用於僱員工資，如有違反，政府將取回資助及有其他罰則。