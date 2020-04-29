放寬補習社津貼申請資格？　羅致光：可透過「保就業」獲財政支援

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，政府早前推出第二輪「防疫抗疫基金」，但仍有部分行業和僱員未受惠。民建聯立法會議員周浩鼎向勞工及福利局局長羅致光提出書面質詢，問及局方會否放寬部分行業津貼的申請資格，例如有教育中心因無須而未有按《教育條例》註冊，故不合資格領取第二輪紓困措施中為每間補習學校提供的一次性4萬元津貼。 羅致光回應指，若未有根據《教育條例》註冊的中心或機構若符合資格，可透過「保就業」計劃獲得財政支援；若有關中心的導師同時在中、小學或社署的福利服務單位擔任興趣班導師，或在體育總會、機構等擔任一年的教練工作，則可選擇申請由教育局、社署或康文署的其中一項為導師提供的資助。

政府在新一輪防疫基金的「保就業」計劃下向僱主提供的50%薪酬補貼，會以僱主在其選定的本年1月至3月，任何一個月份向其僱員支付的實際薪酬為計算基礎。（資料圖片/張浩維攝）

政府在新一輪防疫基金的「保就業」計劃下向僱主提供的50%薪酬補貼，會以僱主在其選定的本年1月至3月，任何一個月份向其僱員支付的實際薪酬為計算基礎。

對於政府會否考慮以僱員在過去12個月平均每月薪酬作為計算基礎，羅致光稱，「指定月份」將由僱主按企業情況自行選1月至3月任何一個月份，是考慮到本港首宗個案於1月23日出現，亦有公司在該月發放年底雙糧，按照目前方案，僱主可選擇僱員人數和工資較其後月份為高的1月作為計算補貼的基數。

羅致光又指，工資補貼額不但可讓僱主保留現有員工，亦可為已放無薪假的僱員提供至少一半薪酬，甚至可按業務需要重新聘用人手。羅致光強調，會就計劃的細節繼續與持份者商討，務求能最佳達致協助僱主保留原本會被遣散的員工的目標。

至於政府會否考慮未來12個月內放寬職津的工作時數要求，羅致光稱，現時職津主要支援在職但收入較低的住戶，並鼓勵多勞多得，因此津貼額除根據住戶的入息作審批準則。但他提到，政府早前的抗疫基金向所有合資格的職津及學生資助住戶發放特別津貼，不論他們失業或就業不足，以支援低收入住戶應對因疫情而惡化的經濟和就業環境。

羅致光稱，由於紅色小巴一般為租車司機，故未納入「保就業」計劃，強調會密切留意綠色小巴的財政運作，提供適切支援協助業界渡過難關。（資料圖片/李澤彤攝）

羅致光：密切留意綠巴財政運作 適時支援

另外，政府現時向紅色小巴提供為期六個月的每月6000元補貼，問及會向專線小巴司機提供同額的津貼。羅致光回應指，由於紅色小巴一般為租車司機，故未納入「保就業」計劃，他強調政府會密切留意綠色小巴的財政和運作情況，以提供適切支援協助業界渡過難關。