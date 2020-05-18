【黎智英等被控案】15名被告到庭應訊　案件全部押後以轉介區院審

警方上月拘捕黎智英、李柱銘、楊森、吳靄儀等15名泛民主派人士，指他們分別涉及去年未經批准的8月18日港島區遊行、10月1日港島區遊行，以及10月20日的九龍區遊行，並控告他們煽惑明知而參與未經批准集結等罪。其中，黎智英、楊森及李卓人早前被控於去年8月31日參與未經批准的公眾遊行，該案亦一併於今午（18日）於西九龍裁判法院提訊。而各名被告在下午一時許，已陸續抵達法庭。而3宗新案及黎智英與楊森及李卓人早前被控的一宗案件，全部押後至下月15日再訊，以候轉介文件到區院審理。

李卓人離庭時批評港府「趁疫打劫」，計劃延長限聚令至6月4日，將阻礙市民遊行集會權利，質疑是立心不良。(李澤彤攝)

【16:45】李卓人離開法院時表示，不少示威者被控告暴動罪，更有示威者被判囚四年，對此感到十分痛心，比起他只是微不足道，強調會繼續抗爭。李又批評港府「趁疫打劫」，計劃延長限聚令至6月4日，將阻礙市民遊行集會權利，質疑是立心不良，圖製造白色恐怖，明言「六四一樣會聚」。

陳皓桓就表示，不論政府控告幾多示威者，相信港人都不會放棄追求自由與公義，盼大眾關注反修例事件中的被捕人士，「我哋係坐埋一條船，我哋只係二百萬分之一人」，相信歷史將判他們無罪。

吳文遠指出，南韓光州事件象徵獨裁政權走向滅亡，港人未來只要繼續抗爭，將印證未日港獨裁走向滅亡之路。

【16:12】法庭書記向各被告讀出控罪，其中黃浩銘回覆時說：「我明白，呢個係政治檢控。」吳文遠則道：「我唔明白點解我哋出嚟遊行，鄭若驊都要檢控我哋。幾百萬人出嚟遊行只係檢控我哋幾個。律政司可唔可以解釋下？」他隨後再表示：「我明白條控罪，只係唔明律政司點解要告我哋。」何秀蘭亦指：「其實我唔係好明（控罪中所指）『有人』係邊個人？」陳皓桓就謂：「我明白，但林鄭月娥、警方同共產黨先應該被檢控。」

今日提堂3單涉及15名被告的案件，全部被告均暫時毋須答辯，押後至下月15日再訊，以待控方準備轉介文件，眾被告獲以1000元保釋。

【15:37】黎智英、楊森及李卓人早前同被控一項明知而參與未經批准集結罪，指3人於去年8月31日在香港參與公眾遊行，而該遊行屬未經批准集結。此案同押後至下月15日再訊，以待控方準備轉介文件，三人續以原有條件保釋。

眾被告到庭法院後，在庭外拉橫額及叫口號。(李澤彤攝)

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【14:05】被告之一的李卓人進入法庭前，李卓人表示：特首林鄭月娥利用政治檢控，威嚇港人集會權利，不論審訊過程或結果如何，都會繼續出來行使集會遊行權利，爭取自由，絕不退縮。

【13:57】黎智英到達西九龍法院，被大批傳媒人士包括拍照。各被告亦陸續抵達後，在法院叫外大叫口號。

【13:30】梁耀宗、黃浩銘、李卓人等人陸續到法院，李卓人表示，港府用法律及警力阻撓抗爭運動，明言會堅持到底。

【13:20】吳靄儀在梁家傑陪同下到法院；期間有愛國團體不斷高叫：千古罪人黎智英，打倒漢奸，打倒賣國賊。

3宗案件共涉及15名被告，包括：壹傳媒創辦人黎智英（72歲）、身兼資深大律師的民主黨創黨主席李柱銘（81歲）；身兼律師的前主席何俊仁（68歲）、報稱兼職大學教授的前主席楊森（72歲）、報稱社區組織幹事的支聯會秘書蔡耀昌（52歲）、民主黨葵青區議會主席單仲偕（59歲）、報稱大學講師的前立法會議員區諾軒（32歲）、報稱區議員助理的社民連主席黃浩銘（31歲）、報稱自僱人士的副主席梁國雄（64歲）、報稱管理顧問的秘書長吳文遠（43歲）、報稱職工盟秘書長的工黨副主席李卓人（63歲）、報稱退休人士的工黨前立法會議員何秀蘭（65歲）、身兼大律師的公民黨前立法會議員吳靄儀（72歲）、報稱社民連組織幹事的民陣副召集人陳皓桓（24歲）及街工立法會議員梁耀忠（66歲）。

案件編號：WKCC1265-7/2020