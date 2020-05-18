新冠肺炎｜會計師到內地為香港上市公司審計　可豁免強制檢疫

政府今日（18日）公布，在香港會計師公會註冊執業單位的執業會計師、合夥人、董事或僱員，若有需要前往內地為在香港上市，而有內地業務的公司進行審計，可申請豁免強制檢疫安排。惟有關人士回港後，須接受14天醫學監測。 不過，現時所有入境內地人士均須接受內地當局的14天強制檢疫安排，政府指出，正與內地有關當局商討互認由認可化驗所發出的2019冠狀病毒病檢測結果，以豁免相關跨境人士接受強制檢疫。

政府今日（18日）公布，在香港會計師公會註冊執業單位的執業會計師、合夥人、董事或僱員，若有需要前往內地為在香港上市，而有內地業務的公司進行審計，可申請豁免強制檢疫安排。（資料圖片）

回港後14天 要接受醫學監測

政府指出，獲豁免人士只可就獲批准的審計專業服務，前往及逗留於其提供審計專業服務的內地地區或城市，期間須採取防護措施保障個人衞生，及避免不必要的社交接觸。

回港後14天內，獲豁免人士須接受由衞生署安排的醫學監測，須佩戴口罩和每天量度體溫，並向衞生署呈報任何不適。

豁免人數不可超出客戶數目兩倍

政府又指，財經事務及庫務局將考慮及批核申請。每個合資格註冊執業單位可申請豁免的總人數，不可超出需要其審計服務，而有內地業務的香港上市公司客戶數目的兩倍。

豁免申請書須由申請人及執業單位填寫，每項申請應就個別審計工作項目而提出，並只包含不多於兩名申請人。豁免申請書須提供審計工作項目的地點及時間等資料。

在考慮香港會計師公會的建議後，財經事務及庫務局會批核申請，並向獲豁免人士發出豁免授權書，當中會列明豁免條件。

正商討豁免人士免接受14天強制檢疫

不過，現時所有入境內地人士均須接受內地當局的14天強制檢疫安排，政府指出，正與內地有關當局商討互認由認可化驗所發出的2019冠狀病毒病檢測結果，以豁免相關跨境人士接受強制檢疫。