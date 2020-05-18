新冠肺炎｜調查指近九成劏房照顧者經濟成壓力來源　七成人抑鬱

新冠肺炎疫情爆發近5個月，對一眾基層劏房戶而言更是艱難。有團體為劏房照顧者進行調查，結果顯示，有88%人表示家庭經濟轉變成為主要壓力來源，有逾七成劏房照顧者出現抑鬱情緒，甚至有人出現輕生念頭。 有居住在不足100呎單位的劏房戶指出，受疫情影響，丈夫放無薪假兩個多月，直言租金支出龐大，難以負擔，停學的女兒更出現情緒問題，甚至會打人。

循道衛理觀塘社會服務處進行調查，發現有逾七成劏房照顧者出現抑鬱情緒。（黃舒慧攝）

循道衛理觀塘社會服務處於本年四月中旬至五月初進行「觀塘區劏房照顧者的精神健康狀況」調查，共訪問了108位居於觀塘區劏房，及育有18歲或以下學童的照顧者，了解她們的精神健康狀況。

逾七成受訪者有抑鬱情緒 三成人有輕生念頭

調查發現，有逾七成劏房照顧者出現抑鬱情緒，當中近四成的抑鬱程度屬中度及嚴重性。調查又指，有一成多有嚴重抑鬱情緒的受訪者中，逾九成人居在少於150呎的劏房單位，反映居住空間越少，抑鬱情緒嚴重程度可能越高，更有三成人認為生存無價值，甚至有輕生念頭。

家庭經濟轉變構成壓力

結果顯示，有88%人表示家庭經濟轉變成為主要壓力來源。其次則為擔心自己及家人受感染、與子女發生衝突、居住環境惡劣，分別佔逾六成。

實習社工徐振迪表示，不少劏房戶家庭成員從事飲食、建築業等，有關行業在疫情下首當其衝，而劏房空間有限，家庭成員發生爭執後亦難有「冷靜區」。

實習社工徐振迪表示，劏房空間有限，家庭成員發生爭執後亦難有「冷靜區」。（黃舒慧攝）

放無薪假兩個月：病咗都要問人借錢

觀塘劏房戶趙女士一家三口居於80呎劏房，該單位位於大廈的地舖，再分間成數個細單位租出。趙女士表示，單位細小猶如焗爐，「逼到唔知點形容。」

趙女士表示，丈夫已放無薪假兩個多月，但單位月租金連水電費，卻要約六千元，「病咗都要問人借錢。」

趙女士一家三口居於80呎劏房，租金連水電費每月開支約六千元，但丈夫已放無薪假兩個多月。（黃舒慧攝）

一家四口住60呎劏房：食飯瞓教都係張床到

另一觀塘劏房戶李女士居在60呎空間，單位細小且空間差，環境惡劣，「食飯瞓覺都係張床到。」不過，因應疫情，女兒被逼停課多月，只能長時間屈居在劏房內，故時常「扭計」，甚至打人，「佢從來都未試過。」

她說，作為母親亦相當壓抑，每天與女兒「鬥智鬥勇」，脾氣亦開始變差，更出現失眠，「想鬧人又要忍住。」

李女士表示，自女兒停課後，開始時常「扭計」。（黃舒慧攝）

循道衛理觀塘社會服務處社區工作員陳穎彤表示，原少劏房家庭面對停工、失業等問題，希望政府盡快設立租金津貼及失業援助金，同時推行租務管制，以減輕租金負擔。