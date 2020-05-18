新冠肺炎〡消息：「限聚令」擬延長14日　料維持8人上限

「限聚令」等限制社交距離措施本周四（21日）屆滿，惟梨木樹邨家庭群組個案至仍未找到感染源頭，防疫措施會否延長，備受關注。據了解，行政會議明日（19日）開會討論，目前政府傾向延長「限聚令」措施14日，但可考慮放寬部分活動或場所限制。 行政會議成員、民建聯葉國謙指，本港疫情雖已緩和，但短時間不可能一下子取消所有防疫措施，他相信「限聚令」會再延長14日，但認為可進一步放寬「限聚令」人數至12人。

「限聚令」措施料延長14日。（資料圖片）

本港今日（18日）沒有新增新型肺炎確診個案，至今累計1055宗確診付個案，昨日則新增3案海外輸入個案，均從巴基斯坦抵港。

「限聚令」等防疫措施本周四（21日）屆滿，消息指，政府傾向再延長「限聚令」14日，至6月4日，主要考慮到梨木樹邨個案仍未找到源頭，但未見社區爆發，安全起見暫不宜取消「限聚令」。

港府本月5日宣布放寛「限聚令」人數，由4人增至8人，同時放寛食肆每枱人數至8人，據悉政府傾向維持現有安排，人數上限8人。行會成員葉國謙指，抗疫措施要有高度防禦性，「限聚令」可減少人群聚集，他認為短時間內不可能取消，「一陣出事反對派又批評政府」，但建議放寬人數限制至12人，相信已取平衡。

至於行會成員林正財建議豁免宗教集會於「限聚令」，葉國謙對此有保留，認為在非常時間應盡量減少聚集。

袁國勇認為，上周出現的荃灣本地個案群組仍未找到源頭，加上仍未做到廣泛檢測，限聚令及關口限制未適時全面撤銷。（盧翊銘攝）

政府抗疫督導委員會專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇說，放寬任何措施都可以，但前提是必須做到足夠的新型肺炎病毒測試，掌握到隱性傳播鏈的狀況，才有條件放寬限制。

食物及衞生局局長陳肇始昨表示，防疫措施需張馳有道，若有任何異常、或風險再次提高，政府亦要再次收緊措施。