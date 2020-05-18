巴士司機涉非禮女友女兒　事主一度信被摸可治暗瘡　遭性侵無反抗

五旬巴士司機向女友12歲的女兒，聲稱對方將內褲跌在其身上會帶來不幸，藉詞阻惡運大肆侵犯對方，司機今（18日）午繼續受審。女事主在錄影會面中透露，約在她就讀小五至小六期間，被告替她按摩時曾手口並用，接觸其乳房、私處，女事主因被告曾稱自慰為其家鄉「消痘痘」的方法，所以曾相信被告行為會助她消除暗瘡，故一度沒有反抗。

51歲巴士司機被指非禮女友女兒，在區域法院否認兩項非禮罪。(資料圖片)

51歲被告被控於2015年9月1日至2017年7月11日期間在筲箕灣一單位對16歲以下的X作出嚴重猥褻的行為。

為事主按摩伸手摸胸

控方今午播放女事主X的錄影會面，X在片中透露，被告一直有替她和母親按摩的習慣。在X大約就讀小五至小六期間，被告曾在按摩時伸手摸她胸部，更曾替她按摩腳部時，「愈摸愈上」並觸碰到她的私處。X憶述，被告有一次在按摩時，曾用口及手接觸她的乳房及私處。

被告稱家鄉以自慰治暗瘡

此外，X指被告曾向她稱，自慰為其家鄉「消痘痘」的方法，加上她正值青春期，額上出現暗瘡，故被告觸碰時，她相信被告，並以為這可以消除暗瘡，故沒有反抗。X亦指被告平日愛錫她與母親，所以也不敢將事件告知母親。

被告指朋友教路找女人幫解惡運

X續提到涉案的事件，被告因迷信認為「女人底褲唔吉利」，加上其友人曾有類似遭遇，結果連續數年的運氣很差，做生意亦出現虧蝕，所以他就觸碰到內褲一事詢問朋友意見，被告稱其友人著他要找「女人幫佢射精」，於是被告要求X幫他。

趁母親上夜班提出要求

X稱類似事件發生過3至4次，每次被告都趁其母親上夜班時作出要求，X稱她曾以來月經為藉口逃避被告的要求，但「避唔到幾次」。

觸內褲後老翁在被告巴士跌倒亡

X稱2018年5月，她再次不小心將內褲跌在被告身上，後來被告向X表示遇到「黑仔事」，包括駕駛巴士時撞到行人、有老翁意外地由其駕駛的巴士跌倒在地上後離世、其車被刮花等，再要求X協助他射精，惟這次X未有答允。

案件編號：DCCC 395/2019