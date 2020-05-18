新冠肺炎｜專家：如市民戴口罩、保持一米距離　六四晚會風險不大

新型肺炎疫情持續，據悉政府計劃延長「限聚令」14日，至6月4日，意味著一年一度的六四晚會或無法照常舉行。 談及大型集會對抗疫的風險，醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超說，倘集會時人人戴口罩，每人相隔一米距離，問題不大。但他補充，在人煙稠密的地方，人們走動時通常不能保持距離，尤其當現場出現混亂，甚至警員出動驅散時，人與人之間的肢體接觸自然會增加，播毒風險便隨之上升。 感染及傳染病專科醫生曾祈殷直言，市民應認清現時未適合參與大型集會，因上周才有三宗不明源頭的本地感染個案，有理由相信社區仍然存在隱形傳播鏈。他強調，港人有集會自由，但也需要為公共衞生角度著想。

據悉政府計劃延長「限聚令」14日，至6月4日，意味著一年一度的六四晚會或無法照常舉行。（資料圖片／盧翊銘攝）

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超說，大型集會分為室內和室外，如市民在密閉、空氣不流通的空間聚集，譬如部份宗教活動，傳染風險比較高；而在戶外、開揚的地方集會，傳播病毒風險則較低。集會的人數亦與風險相扣，人數越多，交叉風險便會越高。

集會難避免擠迫情況發生

梁子超續稱，倘集會期間人人戴口罩，並每人相隔一米距離，已能大大減低透過飛沫傳播病毒的風險，問題不大。但他補充，在人煙稠密的地方，人們走動時通常不能保持距離，難以避免擠迫情況發生。而集會期間，他認為衝突是難以預期，當現場出現混亂，甚至警員出動驅散時，人與人之間的肢體接觸自然會增加，令傳染病毒風險上升。

被問到香港現況是否適合舉辦六四燭光晚會，梁子超表示不想評論太多，需視乎形式及現場情況。他特別提到，市民「出街必備」的酒精搓手液屬於易燃物品，如市民集會時會接觸火，便需格外小心。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超。（資料圖片）

曾祈殷：社區仍存在傳播鏈 未適合參與大型集會​

感染及傳染病專科醫生曾祈殷直言，市民應認清現時未適合參與大型集會，因上周才有三宗本地的感染個案，至今仍未找到病毒源頭，有理由相信社區仍然存在隱形傳播鏈。如市民堅持參與，他提醒他們須戴口罩和保持個人衞生之餘，亦應跟從「限聚令」要求，以免遭受檢控。

他強調，港人有集會自由，但也需要為公共衞生角度著想，「我哋好辛苦先將確診數字減低，香港人其實有責任唔將個情況扭轉。」談及六四晚會，他認為悼念活動可以「在心中」，改以其他方式進行，未必需要多人面對面集會。

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