建制斥區議會談「六四」越權　民主派：歷屆會議曾談廿三條、政改

六四即將踏入31周年，早前多區區議會擬於會上談及六四民運，各區民政事務處以不符合《區議會條例》職能為由，不准區議員討論有關議題。 民建聯前區議員林琳出席前保安局局長黎棟國的網上節目《過你一棟》時，六四事件不屬區議會職能，區議員在會上談論屬越權，更嘲諷民主派「不如講克林頓偷情！」旺角東區議員林兆彬在個人Facebook上反指，區議會早於18年前討論過基本法廿三條立法，又列舉過去在多區區議會上，曾談及的全港性政治議題，以「違反區議會職能」阻止有關討論有欠說服力。

民建聯前區議員林琳及前保安局局長黎棟國。（黎棟國Youtube影片截圖）

林琳：不如講克林頓偷情！

林琳指，《基本法》第97條第5節中提及區域組織，訂明「香港特別行政區可設立非政權性的區域組織，接受香港特別行政區政府就有關地區管理和其他事務的諮詢，或負責提供文化、康樂、環境衛生等服務」。區議員會上談六四事件這類問題完全不符法律所賦予的職能。

黎楝國亦指，根據以上條例，區議會是被動角色，在「被諮詢」的情況下為政府提供意見，而政府並沒有就六四事件提出問題。

旺角東區議員林兆彬。（資料圖片）

民主派區議員林兆彬於個人Facebook上指，翻查紀錄，油尖旺區議會過去曾兩度討論過《基本法》廿三條立法，分別是2002年10月31日「實施《基本法》第二十三條」議程及2003年9月18日的「要求基本法23條立法重新諮詢及盡快普選行政長官及立法會議員」議案，時任保安局局長葉劉淑儀和時任政制事務局首席助理秘書長譚志源更分別出席會議；2017年亦曾在會上談及「一地兩檢」等具爭議性的社會議題，當時民政專員和秘書處都提供協助，證明區議會可以討論這類全港性議題，因此各區民政專員以「違反區議會職能」拒絕有關討論欠缺說服力，批評專員失去公務員政治中立，淪為地區「滅聲」專員。