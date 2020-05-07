六四31周年︳葵青民政專員拒會上討論六四　要脅拉隊離場

民政事務總署早前以應付抗疫等突發情況為由，削減18區區議會的撥款，並稱削減款項會調撥至「應急費用」項目，其中葵青區遭削減近155萬，屬18區區議會中最多。 多名區議員今(7日) 在茶會上表示，將會在下周二大會上動議譴責政府扣減葵青區區議會撥款，促政府立即交代扣減款項的因由及準則、削減撥款作「應急款項」是否違反《運用區議會撥守則》以及要求取消削減區議會撥款的決定。 此外下星期二大會原定討論「毋忘六四，平反八九民運」的動議，惟動議人梁錦威稱，當區民政事務專員（DO）以議題與區會職務無關為由拒絕討論，更稱若議員堅持討論，將會拉隊離場。梁稱秘書處已非首次拒絕提供服務，強調當日仍會提出動議。

多名議員在會上批評政府削減區議會撥款，質疑政府此舉是政治報復。（羅家晴攝）

多位葵青區區議員今早原定在葵青區區議會主席室召開茶會，惟議員稱接獲民政署通知指，多名議員召開茶會是政治宣示，更稱他們多於四人涉違反「限聚令」，拒絕他們使用場地。直至今早更有數名警員出現，以及有民政署職員要求將貼在主席室門外通知記者更改地點的採通移除。

多名議員在會上批評政府削減區議會撥款，其中梁錦威稱早前區議會討論來年預算案撥款時，取消約300萬給指定團體的撥款項目，以及100多萬元用以舉辦慶祝國慶和回歸等節日活動，他質疑政府此舉是政治報復。他續指，取消的400萬元撥款，現時有250萬元投放在抗疫物資、數十萬元給予地區組織撥款、以及有100萬給青年事務委員會，餘下的是投放於「社區研究」等新項目。

議員質疑各區扣減金額和比例不一

公民黨張鈞翹稱，西貢只削減數千元，惟葵青卻遭扣減150萬元，質疑各區的扣減金額和比例不一，促請局方交代清楚；公民黨譚家浚批評，民政處以「緊急扣減撥款，質疑為何要在社區參與計劃款項承擔款項，強調應該由政府部門和其他行政單位承擔。

公民黨冼豪輝指，現時DO經常引用《區議會條例》第61條，稱區議員就如何使用撥款是提供意見，指「權不在他們手中」，冼批評此說法是倒果為因。他們又指，不排除就會有關行為申請司法覆核。