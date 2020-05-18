新冠肺炎︳2人違檢疫令　於入境管制站被截獲　判監4星期及10日

防止新冠肺炎病毒蔓延，港府要求抵港人士必須接受14日強制檢疫。衞生署指，有2名人士違反強制檢疫令，並在出入境管制站被入境事務處職員截獲，今日（18日）於觀塘裁判法院分別被判處即時監禁4星期及10日。

衞生署指，2宗個案分別涉及1名68歲男子和1名48歲女子，二人早前獲發強制檢疫令，訂明他們必須在家中接受強制檢疫14日。他們在檢疫令尚未屆滿前，在無合理辯解及未獲獲授權人員許可下，離開其檢疫地點，並在出入境管制站被入境事務處職員截獲。

他們被控違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）第8（1）及8（5）條，今日於觀塘裁判法院分別被判處即時監禁4星期及10日。第599C章列明在返港前14日，居於內地或曾到內地，均需在居所檢疫14日。

衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反強制檢疫令屬刑事罪行，政府對違反檢疫令的人絕不容忍。發言人重申，遵從強制檢疫令對全港同心抗疫至為重要。根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），由3月19日起，所有從中國以外地區抵港的人士同樣須接受14天的強制檢疫。違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁6個月。衞生署嚴正提醒受強制檢疫人士應遵守上述法定要求接受14天的強制檢疫。