【新冠肺炎】富豪東方酒店有旅客涉違檢疫令　離開房間到大堂查詢

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，昨天（4月22日）起，所有在下午至晚上經機場抵港的人，都需入住九龍城富豪東方酒店等待病毒檢測結果，陰性才可離開。食物及衞生局副局長徐德義醫生今天（23日）表示，昨天共有286人入住，全部人結果都是陰性。 不過，有旅客曾到酒店大堂查詢，但根據檢疫令，他們實際上不可離開自己的房間，徐德義指，明白部分人可能心急，而當局在昨天剛開始實施有關措施，工作流程或有不順，希望未來可以更順暢，令旅客可以在房間內通過電話做健康諮詢。但問到有多少人離開房間及會否檢控時，他沒有正面回應。 另外，他表示，當局在陸路口岸向來自湖北省的旅客，派發了400多個深喉唾液樣本瓶，收回率為約80%，全部人測試結果是陰性。

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徐德義指，昨天共有286人入住富豪東方酒店，全部人結果都是陰性，他們已陸續離開酒店。被問到有人曾到酒店大堂查詢，離開了自己的房間，徐德義指，當局有說明不可及不應離開自己房間，但明白有人有衛生需要，例如有人覺得不適，亦有人心急，而當局亦只是在昨天剛開始相關措施，「工作流程起初可能有不順」，他認為日後理順安排後，就可令旅客在房間內通過電話做健康諮詢。

有記者問到有多少人曾經離開房間及當局會否檢控他們時，徐德義稱，理解他們為何心急，希望他們耐心等待結果。而他在開場發言時，曾指酒店內有保安及執法人員，旅客不可離開房間，不可隨意走動，否則是違反檢疫令，最高可判監6個月及罰款2.5萬元。

有旅客涉違檢疫令，離開房間到大堂查詢，被問到有多少人離開房間及會否檢控時，徐德義沒有正面回應。 （李澤彤攝）

對於有旅客投訴沒有安排他們今天的午膳，徐德義表示不知旅客會否有午膳，但當局會令他們得到適當照顧。另外，他指酒店內有超過480間房可用，部分旅客住單人房，部分住雙人房，需視乎旅客人數及組合才知道佔用了多少房間。被問到如何防止昨天入住而未離開，以及今天入住的旅客不會交叉感染，徐德義指，在機場及酒店都有衞生署職員，他們會溝通，「睇下點樣交接。」

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，如有人確診，他所住的酒店房會由食環署人員清潔。徐德義則指，如所有人都是陰性，就會由酒店員工清潔房間及並他位置，當局有給予相關指引，而清潔人員亦會配備口罩、面罩、保護衣、手套。被問到政府徵用酒店到何時及相關支出預算，徐德義稱，安排需要視乎疫情發展，如果仍需要為每個旅客做測試，亦需要求他們等待檢疫結果，就會繼續使用，他強調，有關安排是租用而非徵用，因此細節及金額都不便透露。

當局自4月8日起，向所有在抵港前14日內曾到內地湖北省，並從陸路口岸入境的人派發深喉唾液樣本瓶。（資料圖片／勞顯亮攝）

另外，當局自4月8日起，向所有在抵港前14日內曾到內地湖北省，並從陸路口岸入境的人派發深喉唾液樣本瓶，記者一直向衞生署查詢共派發了多少個樣本瓶，但未獲回覆。今天徐德義則指，政策實行後有400多人回港，當中超過八成人有交回樣本瓶，全部都是陰性，他相信未來的收回率會提升。至於會否要求這批人都即場留下樣本及等待結果，他指海外疫情仍處高峰，陽性機會率較高，當局會按不同風險推出不同政策。