外間質疑保就業計劃罰則無力　羅致光：罰則太嚴苛企業會倒閉

政府「保就業」工資補貼計劃下周一（25日）起接受申請，僱主須承諾6月至8月的支薪僱員人數不少於3月，否則需按公司規模交回部分補貼金，但僱主仍有錢「落袋」。 被問到罰則是否無力、「未能入肉」時，勞工及福利局局長羅致光今（19日）於港台節目《千禧年代》解畫指，若罰則過於嚴苛或「倒罰」，或令僱主經營困難倒閉，致僱員受害，亦因未來經濟環境及疫情發展不明，不宜「縛得太緊」。 全港現時有27萬僱主，羅估計將有逾9成企業申請。他解釋，受到疫情不穩定影響，企業難捱，相信補貼出糧能解燃眉之急。

羅致光指，全港現有27萬僱主，羅估計將有逾9成企業申請補貼。(資料圖片)

羅致光指計劃目的是保就業，期望僱主得到支援後，「希望佢繼續捱，保住自己同事，等到疫情好轉，可以重新起步」。他又反駁指，假若補貼直接向員工發放，則未必能夠保就業，只能解決失業問題，「因為老闆已經可能執左」。

計劃申請詳情方面，港府將補貼僱主支薪一半，每名僱員上限9000元，僱主須承諾6月至8月的支薪僱員人數，不得少於3月，否則會被「罰款」，會收回部分補貼金，扣減率與公司規模掛鈎，公司規模愈大，罰款比率則愈高。倘補貼未能全數用於支薪，則會收回差額，但毋須另行繳納罰款。

被問到相關罰則是否「未能入肉」，羅則解畫指，倘過於嚴苛或「倒罰」，會令僱員受害，「老闆已經搞唔掂，你仲罰入肉，佢可能執左」。他又稱，由於現階段未知6至8月經濟環境，亦未知會否爆發第二波疫情，倘縛得太緊，或會觸發倒閉危機，遂需給予較多空間。

他又表明，知悉社會有不少意見，惟計劃需要及時推出，不能磋跎歲月。他相信大部分僱主想做生意，倘設計太複雜，則令僱主卻步。他又指，計劃尚有第二期，詳情未拍板，如僱主於今期補貼計劃不守承諾，可考慮不予以申請。

羅致光指，倘罰則過於嚴苛或「倒罰」，會令僱員受害。(資料圖片)

外間關注僱主或趁機「出蠱惑」，羅致光指，不能排除有無良僱主，或各樣「古靈精怪」情況，他呼籲僱主履行企業責任。被問到多項實際情景，包括有僱主假借親戚之名，冒充僱員，繳交3月「人頭」名單，他則回應稱，如僱員僅單純掛名，局方收到投訴後，會作調查，他強調，欺詐行為屬於刑事罪行。他又指，局方會公布企業申請名單，工會、員工及傳媒如察覺不妥，可作投訴及監察。